مقتل نجل البغدادي زعيم تنظيم داعش في حمص

في هجوم شنه مع متشددين آخرين بوسط سوريا

قالت وكالة أنباء تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، أمس الثلاثاء إن نجل أبو بكر البغدادي زعيم التنظيم، قُتل في مدينة حمص بسوريا، بحسب رويترز.

وذكرت وكالة ناشر نيوز في بيان أن "حذيفة البدري ... نجل الخليفة... قُتل منغمسًا في النصيرية والروس في المحطة الحرارية بحمص".

ومن جانب آخر، أعلن تنظيم داعش الإرهابي مقتل أحد أبناء زعيمه أبو بكر البغدادي في هجوم شنه مع متشددين آخرين في محافظة حمص بوسط سوريا، بحسب ما أفادت سكاي نيوز عربية نقلاً عن وكالة أعماق الناطقة باسم التنظيم الإرهابي.

ونشرت الوكالة الدعائية عبر تطبيق تلجرام نقلاً عما يسمى "ولاية حمص" التابعة للتنظيم صورة للفتى "حذيفة البدري" مرتديًا الزي الأفغاني وحاملاً بندقية كلاشنيكوف وأرفقتها ببيان نعي جاء فيه إن نجل "أبو بكر البغدادي" قُتل في المحطة الحرارية بولاية حمص.

