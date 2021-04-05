محافظ يدمة يناقش سبل تعزيز الخدمات الصحية

خلال استقباله المدير العام للشؤون الصحية بنجران

التقي محافظ يدمة التابعة لمنطقة نجران، موفق بن عبدالهادي العنزي، بمقر المحافظة اليوم، المدير العام

للشؤون الصحية بمنطقة نجران الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، بحضور مدير مستشفى يدمة العام مسعود بن تركي آل فطيح.

وناقش اللقاء سبل وتعزيز الخدمات الصحية بالمحافظة وما يقدم من خدمات الصحية بالمحافظة ومراكزها التي تهدف إلي الاستمرار في

تقديم جميع الخدمات الصحية، بشقيها الوقائي والعلاجي، وزيادة كفاءة المرافق العامة المعنية بخدمة المواطن، ودعمها بالكوادر الطبية

والأجهزة الحديثة؛ سعيًا إلى تحقيق معايير الجودة.

وأكد "العنزي" حرص أمير منطقة نجران ونائبه على الارتقاء بالخدمات التي تقدم في المحافظة في مختلف الجوانب.