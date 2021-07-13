"الأرصاد" ترصد أعلى درجات حرارة سجلت بمدن المملكة.. النعيرية 50.7 درجة

الدمام 47.4 درجة والأحساء 47 والقيصومة 46 ورفحاء 45

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أعلى درجات الحرارة في مدن المملكة يوم الثلاثاء، حيث سجلت مدينة‏ النعيرية 50.7 درجة مئوية بالمحطة الأتوماتيكية، تليها الدمام بـ47.4 درجة، والأحساء بـ47 درجة، والقيصومة بـ46 درجة، ورفحاء بـ45 درجة مئوية.

كما رصد المركز الوطني للأرصاد أجواء المصايف بدرجات الحرارة العظمي ليوم الثلاثاء، حيث سجلت مدينة السودة 26 درجة، والنماص والشفاء 30 درجة، وبللسمر31 درجة، وبللحمر والباحة 32 درجة، والهداء وتنومة وبلجرشي 33 درجة، وأبها 34 درجة، والطائف 36 درجة مئوية.