المنافسات تتواصل في سباقات الهجن في يومها الثالث

تستمر حتى مطلع ديسمبر المقبل

تواصلت المنافسة في سباقات الهجن في يومها الثالث من المهرجان الذي يستمر حتى مطلع شهر ديسمبر المقبل، بعدد 114 شوطاً، منها 20 شوطاً للرموز، و26 شوطاً مفتوحاً، و66 شوطاً عاماً، وشوطان للماراثون، وذلك على ميدان الهجن بمحافظة رماح.

وسجل "الشهم" الأفضلية في سباقات الفترة الصباحية 6 كيلو جذاع بكار – قعدان لمالكه محمد سالم المري برقم (9:26.336)، ضمن منافسات الشوط الرابع، فيما حقق "إنذار" المركز الأول في الشوط الأول لصاحبه محمد عبيد المري، وسجل "كايد" الأفضلية في الشوط الثاني من السباق لمالكه بندر محمد الهاجري.

وكان "صبر" حقق المركز الأول في الشوط الثالث لعمر سليمان الجهني، وكان المالك صالح دلبح المري حقق المركز الأول في الشوط الخامس بـ"الذيبة"، وفي الشوط السادس جاء "معاند" في المركز الأول لمرزوق مشخص القرشي، وحققت جذابة الأفضلية في الشوط السابع لمالكها جايز صويحي الشمري، وشاهين حازت على المركز الأول في الشوط الثامن لمالكها محمد سالم المري، وسجلت خيره الأفضلية والتي تعود ملكيتها لعوض محمد اليامي في الشوط التاسع.

وجاء "رابح" في المركز الأول ضمن سباق الشوط العاشر لنايف نادر العتيبي، وسجلت "عقوبة" لعامر علي المري الأفضلية في الشوط الحادي عشر، وفي الشوط الثاني عشر جاء "رعد" في المركز الأول لمحمد وليد العنزي، وفي الشوط الثالث عشر جاءت "سعادة" في المركز الأول لمالكها علي محمد المري، وفي الشوط الأخير من الفترة الصباحية حقق "الموج" المركز الأول لماجد غازي السالمي.

فيما سجل "أليما" الأفضلية بين الأشواط العشرة التي أقيمت في الفترة المسائية لمالكه قاسيم دافوود ضمن منافسات الشوط الثالث بـ (9:36.670)، فيما حلت "منصورة" في المركز الأول لصاحبها مبارك صالح الهاجري، فيما سجل "مبلش" الأفضلية في الشوط الثاني فرج عايض القحطاني، فيما جاء "قاسم" لمالكه قاسيم دافوود في المركز الرابع.

وجاءت "سمحة" في المركز الأول في الشوط الخامس لخالد منصور العجمي، وسجل "ذرب" الأفضلية في الشوط السادس لصاحبها مبارك جمعة الخييلي، فيما جاء "الطائف" في المركز الأول في الشوط السابع لماجد محمد المكيرش، فيما حلت "توافيق" أولاً في الشوط الثامن لبندر محمد لعتيبي، وجاء المالك جابر راشد المري أولاً في الشوط التاسع بـ"الشكلة"، وسجل "الأجدل" المركز الأول في الشوط العاشر لمالكه الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود.