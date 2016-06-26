في مثل هذا اليوم وقبل 68 عامًا.. صدور مرسوم ملكي بإنشاء وزارة الاقتصاد

في مثل هذا اليوم 26 يونيو من العام 1953م، الموافق 14 شوال 1372هـ، صدر المرسوم الملكي بإنشاء وزارة الاقتصاد.
ونشرت دارة الملك عبدالعزيز في حسابها الرسمي بتويتر اليوم نقلًا عن صحيفة أم القرى بعددها 1471، تقول: إن صدور المرسوم كان قبل 68 عامًا.
في مثل هذا اليوم 26 يونيو من العام 1953م، الموافق 14 شوال 1372هـ، صدر المرسوم الملكي بإنشاء وزارة الاقتصاد.
ونشرت دارة الملك عبدالعزيز في حسابها الرسمي بتويتر اليوم نقلًا عن صحيفة أم القرى بعددها 1471، تقول: إن صدور المرسوم كان قبل 68 عامًا.
في مثل هذا اليوم 26 يونيو من العام 1953م، الموافق 14 شوال 1372هـ، صدر المرسوم الملكي بإنشاء وزارة الاقتصاد.
ونشرت دارة الملك عبدالعزيز في حسابها الرسمي بتويتر اليوم نقلًا عن صحيفة أم القرى بعددها 1471، تقول: إن صدور المرسوم كان قبل 68 عامًا.
في مثل هذا اليوم 26 يونيو من العام 1953م، الموافق 14 شوال 1372هـ، صدر المرسوم الملكي بإنشاء وزارة الاقتصاد.
ونشرت دارة الملك عبدالعزيز في حسابها الرسمي بتويتر اليوم نقلًا عن صحيفة أم القرى بعددها 1471، تقول: إن صدور المرسوم كان قبل 68 عامًا.