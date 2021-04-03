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"الصحة": تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

ما بعد الـ ٧٠٠ حالة إصابة.. تحذيرات "الصحة" تتواصل: الوعي مطلوب والتهاون مرفوض

الوزارة أكّدت ضرورة التزام الجميع بالتدابير والإجراءات الوقائية ودعت إلى الحصول على اللقاح

بعدما سجّلت المملكة أكثر من ٧٠٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الجمعة، في حصيلة هي الأعلى منذ سبعة أشهر، رصدت وزارة الصحة خلال الـ 24 ساعة زيادة في أعداد الحالات النشطة والحركة.

ووفق مقطع فيديو لقناة الإخبارية شدّدت الوزارة على ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، موضحة أن منحنى الحالات يرتفع إذا انخفض الالتزام، وينخفض إذا ارتفع الوعي.

وطالبت الوزارة كل شخص بالالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ كلبس الكمامة والتباعد وغسل وتعقيم اليدين وتفادي التجمعات.

وكانت الوزارة قد دأبت منذ أشهر على افتتاح مراكز تطعيم في المناطق كافة، داعية الجميع إلى أخذ اللقاح في أسرع وقت ممكن، والحصول على الاستشارات والمعلومات الصحية والخدمات ومعرفة المستجدات.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ما بعد الـ ٧٠٠ حالة إصابة.. تحذيرات "الصحة" تتواصل: الوعي مطلوب والتهاون مرفوض
سبق

بعدما سجّلت المملكة أكثر من ٧٠٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الجمعة، في حصيلة هي الأعلى منذ سبعة أشهر، رصدت وزارة الصحة خلال الـ 24 ساعة زيادة في أعداد الحالات النشطة والحركة.

ووفق مقطع فيديو لقناة الإخبارية شدّدت الوزارة على ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، موضحة أن منحنى الحالات يرتفع إذا انخفض الالتزام، وينخفض إذا ارتفع الوعي.

وطالبت الوزارة كل شخص بالالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ كلبس الكمامة والتباعد وغسل وتعقيم اليدين وتفادي التجمعات.

وكانت الوزارة قد دأبت منذ أشهر على افتتاح مراكز تطعيم في المناطق كافة، داعية الجميع إلى أخذ اللقاح في أسرع وقت ممكن، والحصول على الاستشارات والمعلومات الصحية والخدمات ومعرفة المستجدات.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

03 إبريل 2021 - 21 شعبان 1442
12:47 PM
اخر تعديل
03 إبريل 2021 - 21 شعبان 1442
03:52 PM

ما بعد الـ ٧٠٠ حالة إصابة.. تحذيرات "الصحة" تتواصل: الوعي مطلوب والتهاون مرفوض

الوزارة أكّدت ضرورة التزام الجميع بالتدابير والإجراءات الوقائية ودعت إلى الحصول على اللقاح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,420

بعدما سجّلت المملكة أكثر من ٧٠٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الجمعة، في حصيلة هي الأعلى منذ سبعة أشهر، رصدت وزارة الصحة خلال الـ 24 ساعة زيادة في أعداد الحالات النشطة والحركة.

ووفق مقطع فيديو لقناة الإخبارية شدّدت الوزارة على ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، موضحة أن منحنى الحالات يرتفع إذا انخفض الالتزام، وينخفض إذا ارتفع الوعي.

وطالبت الوزارة كل شخص بالالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ كلبس الكمامة والتباعد وغسل وتعقيم اليدين وتفادي التجمعات.

وكانت الوزارة قد دأبت منذ أشهر على افتتاح مراكز تطعيم في المناطق كافة، داعية الجميع إلى أخذ اللقاح في أسرع وقت ممكن، والحصول على الاستشارات والمعلومات الصحية والخدمات ومعرفة المستجدات.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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