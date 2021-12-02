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حاجزٌ سلبي يمنع الأمطار.. "المسند": حالةٌ تستمر 5 أيام وقد تزيد!

قال: رياحٌ نشطة على أجزاء من الشرقية والوسطى والشمال الغربي

تَوقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، رياحًا سطحية نشطة على أجزاء من #الشرقية والوسطى والشمال الغربي من #السعودية.

وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، أن الاستقرار الجوي لا يزال هو السائد، والمرتفعات الجوية العلوية والسفلية متطابقة بعضها فوق بعض فوق أجواء المنطقة؛ لتعمل كحاجز سلبي يمنع المنخفضات الجوية الممطرة -بإذن الله تعالى- أن تَلِجَ إلى أجوائنا، وقد تستمر هذه الحالة لخمسة أيام، وربما تزيد هذا والله أعلم".

وعن شهر ديسمبر، كان "المسند" قد قال حول درجة الحرارة (عادة) في #ديسمبر في #الرياض: يتراوح متوسط درجة الحرارة العظمى (الظهر) بين 20- 24 درجة مئوية، ونادرًا ما تنخفض إلى أقل من 15م، أو تتجاوز 29م؛ في حين يكون متوسط درجة الحرارة الصغرى (قبيل الفجر) بين 10- 13م، ونادرًا ما تنخفض عن 6م أو تتجاوز 17م.

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حاجزٌ سلبي يمنع الأمطار.. "المسند": حالةٌ تستمر 5 أيام وقد تزيد!
سبق

تَوقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، رياحًا سطحية نشطة على أجزاء من #الشرقية والوسطى والشمال الغربي من #السعودية.

وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، أن الاستقرار الجوي لا يزال هو السائد، والمرتفعات الجوية العلوية والسفلية متطابقة بعضها فوق بعض فوق أجواء المنطقة؛ لتعمل كحاجز سلبي يمنع المنخفضات الجوية الممطرة -بإذن الله تعالى- أن تَلِجَ إلى أجوائنا، وقد تستمر هذه الحالة لخمسة أيام، وربما تزيد هذا والله أعلم".

وعن شهر ديسمبر، كان "المسند" قد قال حول درجة الحرارة (عادة) في #ديسمبر في #الرياض: يتراوح متوسط درجة الحرارة العظمى (الظهر) بين 20- 24 درجة مئوية، ونادرًا ما تنخفض إلى أقل من 15م، أو تتجاوز 29م؛ في حين يكون متوسط درجة الحرارة الصغرى (قبيل الفجر) بين 10- 13م، ونادرًا ما تنخفض عن 6م أو تتجاوز 17م.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
10:30 AM

حاجزٌ سلبي يمنع الأمطار.. "المسند": حالةٌ تستمر 5 أيام وقد تزيد!

قال: رياحٌ نشطة على أجزاء من الشرقية والوسطى والشمال الغربي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَوقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، رياحًا سطحية نشطة على أجزاء من #الشرقية والوسطى والشمال الغربي من #السعودية.

وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، أن الاستقرار الجوي لا يزال هو السائد، والمرتفعات الجوية العلوية والسفلية متطابقة بعضها فوق بعض فوق أجواء المنطقة؛ لتعمل كحاجز سلبي يمنع المنخفضات الجوية الممطرة -بإذن الله تعالى- أن تَلِجَ إلى أجوائنا، وقد تستمر هذه الحالة لخمسة أيام، وربما تزيد هذا والله أعلم".

وعن شهر ديسمبر، كان "المسند" قد قال حول درجة الحرارة (عادة) في #ديسمبر في #الرياض: يتراوح متوسط درجة الحرارة العظمى (الظهر) بين 20- 24 درجة مئوية، ونادرًا ما تنخفض إلى أقل من 15م، أو تتجاوز 29م؛ في حين يكون متوسط درجة الحرارة الصغرى (قبيل الفجر) بين 10- 13م، ونادرًا ما تنخفض عن 6م أو تتجاوز 17م.

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