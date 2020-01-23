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الخطيب: أصدرنا 3500 تأشيرة سياحية يومية في 3 أشهر

في منتدى دافوس العالمي

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية أحمد الخطيب أن المملكة أصدرت 350 ألف تأشيرة سياحية خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2019 .

وأضاف، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن الهيئة لديها مستهدفات خلال العام الجاري تفوق بكثير ما تحقق في عام 2019 وفقًا للعربية.

ولفت إلى أن الأرقام التي تحققت مشجعة جدًا خاصة بعد القرارات الأخيرة المتعلقة بدخول من يحملون تأشيرات أميركا وشينغن وبريطانيا إضافة لعدد من الإجراءات الأخرى.

وقال الخطيب: "نعمل على إعادة (صياغة) تراخيص الفنادق لتكون أكثر جاذبية للمستثمرين، كما نعمل على تدريب (الكوادر) بشكل كبير"، مؤكدًا على إطلاق استثمارات جديدة في القطاع.

وكانت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد أكدت أنه بإمكان الحاصلين على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو التأشيرة الأوروبية (الشينغن) الدخول إلى المملكة العربية السعودية والحصول على تأشيرة الزيارة عن طريق المطارات والمنافذ الأخرى فقط، وياتي ذلك إكمالاً لأعمال إطلاق التأشيرة السياحية، وفتح المملكة أبوابها للعالم، وانسجاماً مع ما تضمنه نظام السياحة ولائحة تأشيرة زيارة لغرض السياحة.

أحمد الخطيب تأشيرة سياحية المنتدى الاقتصادي العالمي

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

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الخطيب: أصدرنا 3500 تأشيرة سياحية يومية في 3 أشهر
سبق

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية أحمد الخطيب أن المملكة أصدرت 350 ألف تأشيرة سياحية خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2019 .

وأضاف، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن الهيئة لديها مستهدفات خلال العام الجاري تفوق بكثير ما تحقق في عام 2019 وفقًا للعربية.

ولفت إلى أن الأرقام التي تحققت مشجعة جدًا خاصة بعد القرارات الأخيرة المتعلقة بدخول من يحملون تأشيرات أميركا وشينغن وبريطانيا إضافة لعدد من الإجراءات الأخرى.

وقال الخطيب: "نعمل على إعادة (صياغة) تراخيص الفنادق لتكون أكثر جاذبية للمستثمرين، كما نعمل على تدريب (الكوادر) بشكل كبير"، مؤكدًا على إطلاق استثمارات جديدة في القطاع.

وكانت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد أكدت أنه بإمكان الحاصلين على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو التأشيرة الأوروبية (الشينغن) الدخول إلى المملكة العربية السعودية والحصول على تأشيرة الزيارة عن طريق المطارات والمنافذ الأخرى فقط، وياتي ذلك إكمالاً لأعمال إطلاق التأشيرة السياحية، وفتح المملكة أبوابها للعالم، وانسجاماً مع ما تضمنه نظام السياحة ولائحة تأشيرة زيارة لغرض السياحة.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
04:15 PM

الخطيب: أصدرنا 3500 تأشيرة سياحية يومية في 3 أشهر

في منتدى دافوس العالمي

A A A
خالد خليل - الرياض
2
708

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية أحمد الخطيب أن المملكة أصدرت 350 ألف تأشيرة سياحية خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2019 .

وأضاف، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن الهيئة لديها مستهدفات خلال العام الجاري تفوق بكثير ما تحقق في عام 2019 وفقًا للعربية.

ولفت إلى أن الأرقام التي تحققت مشجعة جدًا خاصة بعد القرارات الأخيرة المتعلقة بدخول من يحملون تأشيرات أميركا وشينغن وبريطانيا إضافة لعدد من الإجراءات الأخرى.

وقال الخطيب: "نعمل على إعادة (صياغة) تراخيص الفنادق لتكون أكثر جاذبية للمستثمرين، كما نعمل على تدريب (الكوادر) بشكل كبير"، مؤكدًا على إطلاق استثمارات جديدة في القطاع.

وكانت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد أكدت أنه بإمكان الحاصلين على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو التأشيرة الأوروبية (الشينغن) الدخول إلى المملكة العربية السعودية والحصول على تأشيرة الزيارة عن طريق المطارات والمنافذ الأخرى فقط، وياتي ذلك إكمالاً لأعمال إطلاق التأشيرة السياحية، وفتح المملكة أبوابها للعالم، وانسجاماً مع ما تضمنه نظام السياحة ولائحة تأشيرة زيارة لغرض السياحة.

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