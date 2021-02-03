محافظ الطائف: سنوجه إدارات المحافظة باستقبال الإعلاميين وتدريبهم

أثناء استقباله وفد جمعية "إعلاميون" بمكتبه

أكد محافظ الطائف سعد الميموني، أنه سيوجه إدارات المحافظة بتدريب أعضاء فرع جمعية "إعلاميون" في الطائف في مجال الإعلام والعلاقات العامة لصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم الإعلامية.



جاء ذلك خلال استقباله وفد جمعية "إعلاميون" بمناسبة افتتاح فرع الجمعية في الطائف صباح اليوم الأربعاء في مكتبه بالمحافظة.



وأكد "الميموني" أن الإعلام شريك رئيس في التنمية والتطوير لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي ترتكز على مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، وأن الإعلامي صاحب رسالة تنطلق من واجباته الوطنية وقيم المجتمع وثقافته، وعليه تحمل مسؤولية ما يكتبه واستشعار مهمته الكبيرة.



من جانبه، قدّم نائب رئيس مجلس جمعية "إعلاميون" المشرف على فروع الجمعية عبدالعزيز العيد، شكر وتقدير مجلس إدارة الجمعية ومنسوبيها لمحافظ الطائف على موافقته على افتتاح الفرع الذي سيكون داعماً لإعلام المحافظة ومتعاوناً مع المؤسسات الإعلامية والحكومية والخاصة بالمحافظة؛ لما تحمله من إرث تاريخي وثقافي ومقومات سياحية على مستوى دولي، مشيراً إلى أن ما يعزز ذلك توقيع اتفاقية شراكة مع غرفة الطائف.



يذكر أن وفد جمعية "إعلاميون" الذي حضر اللقاء، ضم كلاً من: الأمين العام لجمعية ناصر الغربي، ومدير فرع جمعية "إعلاميون" بالطائف الدكتور علي الضميان، ونائب رئيس فرع الجمعية بالطائف محمد المالكي، ومدير العلاقات العامة بفرع جمعية "إعلاميون" في الطائف ناهس العضياني، وعضو جمعية "إعلاميون" بلال أعظم.



من جهة أخرى، وقعت جمعية "إعلاميون" عقد شراكة مع الغرفة التجارية بالطائف أمس الثلاثاء بمقر الغرفة، حيث وقع من جانب الغرفة التجارية الدكتور سامي العبيدي رئيس مجلس إدارة الغرفة، ووقع من جانب الجمعية عبدالعزيز العيد نائب رئيس جمعية "إعلاميون" المشرف على فروع الجمعية.



وتأتي الاتفاقية تفعيلاً وتدشيناً لفرعها في محافظة الطائف، وتعزيزاً لدورها المجتمعي بالشراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمعة.



من جهته، أوضح عبدالعزيز العيد نائب رئيس جمعية "إعلاميون" المشرف على فروع الجمعية، أن الاتفاقية تسعى لخدمة الطائف مؤسسات ومجتمع لتحقيق ما تصبو إليه الجمعية والغرفة من أنشطة وخدمات تعود بالنفع على المحافظة.



وبيّن نائب رئيس جمعية "إعلاميون" المشرف على فروع الجمعية، أن الجمعية حريصة على فتح وتوسيع فروعها في مدن المملكة، مشيراً بأن الجمعية ستعمل بكل ما لديها من خبرات وأدوات للمساهمة في تطوير مهنة الإعلام في وطننا الغالي.



من جهته، أكد الدكتور سامي العبيدي رئيس مجلس إدارة غرفة الطائف، أن الغرفة يشرفها ويسعدها الشراكة مع جمعية "إعلاميون" وتقديم جميع الخدمات وتهيئة مقر لهم في الغرفة من مبدأ الشراكة الاجتماعية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيز التكامل والشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي.



من جانبه، أكد الدكتور علي الضميان مدير فرع جمعية "إعلاميون" بالطائف، أن فرع الجمعية يخدم الإعلاميين والمحافظة بشكل عام، مشيراً بأن الاتفاقية هي أولى الاتفاقيات التي تسعى إليها الجمعية مع جميع القطاعات في الطائف لتحقيق هدفهم لخدمة المحافظة.