بشكل مفاجئ .. "سوني" تكشف عن الجيل القادم من "بلايستيشن 5"

وعدت بتحديثات كبيرة على وحدات التحكم ومزيد من الواقعية

أعلنت شركة سوني -بشكل مفاجئ- الجيل القادم من أجهزة ألعاب "بلايستيشن"، الذي من المنتظر طرحه في الأسواق في نهاية العام المقبل.

وأطلقت شركة سوني على منصتها الجديدة اسم "بلايستيشن 5" وفقاً لما أعلنه المدير التنفيذي لشركة سوني للترفيه التفاعلي، جيم ريان؛ عبر مدونة بلايستيشن الرسمية.

ووفق "سكاي نيوز" تستهدف "سوني" إطلاق "بلايستيشن 5" بحلول موسم الأعياد في 2020، ووعدت بإدخال تحديثات كبيرة على وحدات التحكم في الجهاز الجديد؛ لإضافة مزيدٍ من الواقعية على تجربة اللعب.

ولم يقم ريان؛ بالكشف عن أيّ صور للجهاز المرتقب، كما لم يعلن الألعاب التي ستتوافر معه، لكنه وعد بالكشف عن مزيدٍ من التفاصيل خلال الشهور المقبلة.

ومن المنتظر أن ينافس "بلايستيشن 5" الإصدار الجديد من أجهزة مايكروسوفت "إكس بوكس"، الذي من المتوقع طرحه في الأسواق في الفترة نفسها تقريباً في نهاية العام المقبل.