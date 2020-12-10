توقيع اتفاقية مقر بين المملكة واتحاد المصارف العربية

لإنشاء مكتب إقليمي في السعودية

وقع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مع رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم؛ اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية، واتحاد المصارف العربية، لإنشاء مكتب إقليمي في المملكة.

جاء ذلك بحضور وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم المكلف مشاري بن نحيت، وعضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية عبدالمحسن الفارس، والأمين العام لاتحاد المصارف العربية في لبنان وسام فتوح.

وبهذه المناسبة عبر وزير الخارجية عن تمنياته بالتوفيق لاتحاد المصارف العربية في دعم الروابط وتوثيق أواصر التعاون بين المصارف العربية تحقيقاً لمصالحها المشتركة، وبما يصب في مصلحة العمل الاقتصادي العربي المشترك.



عقب التوقيع على الاتفاقية؛ تبادل الجانبان دروعًا تذكارية بهذه المناسبة.