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وفاة مشجع لنادي أتلتيكو.. جراء اصطدام رأسه بجدار

أثناء احتفالات الفريق بلقب الدوري الإسباني

شهدت احتفالات أتلتيكو مدريد، بعد حصوله على لقب الدوري الإسباني مساء أمس، وفاة مشجع للنادي يبلغ من العمر 14 عامًا جراء اصطدام رأسه بجدار بعد أن أخرج جسده من شاحنة متحركة في وسط العاصمة الإسبانية، السبت.

وقال مصدر في خدمات الطوارئ في مدريد: إن الصبي أصيب بنوبة قلبية، ورغم الجهود التي بذلت لإنعاشه أعلنت وفاته بعد ساعة من وقوع الحادث.

وكان الصبي يسافر مع العائلة والأصدقاء أثناء وقوع الحادث، وتحقق شرطة مدريد في الواقعة.

واحتفل الألوف من عشاق أتلتيكو مدريد في وسط العاصمة بعد فوز النادي بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، لأول مرة منذ 2014.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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وفاة مشجع لنادي أتلتيكو.. جراء اصطدام رأسه بجدار
سبق

شهدت احتفالات أتلتيكو مدريد، بعد حصوله على لقب الدوري الإسباني مساء أمس، وفاة مشجع للنادي يبلغ من العمر 14 عامًا جراء اصطدام رأسه بجدار بعد أن أخرج جسده من شاحنة متحركة في وسط العاصمة الإسبانية، السبت.

وقال مصدر في خدمات الطوارئ في مدريد: إن الصبي أصيب بنوبة قلبية، ورغم الجهود التي بذلت لإنعاشه أعلنت وفاته بعد ساعة من وقوع الحادث.

وكان الصبي يسافر مع العائلة والأصدقاء أثناء وقوع الحادث، وتحقق شرطة مدريد في الواقعة.

واحتفل الألوف من عشاق أتلتيكو مدريد في وسط العاصمة بعد فوز النادي بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، لأول مرة منذ 2014.

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
05:58 PM

وفاة مشجع لنادي أتلتيكو.. جراء اصطدام رأسه بجدار

أثناء احتفالات الفريق بلقب الدوري الإسباني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهدت احتفالات أتلتيكو مدريد، بعد حصوله على لقب الدوري الإسباني مساء أمس، وفاة مشجع للنادي يبلغ من العمر 14 عامًا جراء اصطدام رأسه بجدار بعد أن أخرج جسده من شاحنة متحركة في وسط العاصمة الإسبانية، السبت.

وقال مصدر في خدمات الطوارئ في مدريد: إن الصبي أصيب بنوبة قلبية، ورغم الجهود التي بذلت لإنعاشه أعلنت وفاته بعد ساعة من وقوع الحادث.

وكان الصبي يسافر مع العائلة والأصدقاء أثناء وقوع الحادث، وتحقق شرطة مدريد في الواقعة.

واحتفل الألوف من عشاق أتلتيكو مدريد في وسط العاصمة بعد فوز النادي بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، لأول مرة منذ 2014.

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