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‏السفارة السعودية في تونس تنبه المواطنين بقوانين السلطات التونسية للسفر إليها

يجب على الزائر تحميل تطبيق "احمي" وأن تكون نتيجة شهادة pcr سلبية

نبهت سفارة المملكة العربية السعودية في الجمهورية التونسية المواطنين السعوديين القادمين إلى الجمهورية التونسية بقوانين السفر التي أقرتها السلطات التونسية، بأن يكون لدى الزائر لتونس شهادة تحليل سلبي (pcr) لم يمض عليه 72 ساعة.

وتابع: "يجب على الزائر لتونس تحميل تطبيق (احمي)، وإدخال البيانات الشخصية ورقم الرحلة القادم عليها".

وأوضحت السفارة في حسابها "أن هناك حجرًا إجباريًا للقادمين إلى تونس في الفنادق التونسية لمدة سبعة أيام".

‏وتابعت: "أنه يجب الإفصاح عن المبالغ المالية إذا كانت أكثر من ثلاثة آلاف دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‏السفارة السعودية في تونس تنبه المواطنين بقوانين السلطات التونسية للسفر إليها
سبق

نبهت سفارة المملكة العربية السعودية في الجمهورية التونسية المواطنين السعوديين القادمين إلى الجمهورية التونسية بقوانين السفر التي أقرتها السلطات التونسية، بأن يكون لدى الزائر لتونس شهادة تحليل سلبي (pcr) لم يمض عليه 72 ساعة.

وتابع: "يجب على الزائر لتونس تحميل تطبيق (احمي)، وإدخال البيانات الشخصية ورقم الرحلة القادم عليها".

وأوضحت السفارة في حسابها "أن هناك حجرًا إجباريًا للقادمين إلى تونس في الفنادق التونسية لمدة سبعة أيام".

‏وتابعت: "أنه يجب الإفصاح عن المبالغ المالية إذا كانت أكثر من ثلاثة آلاف دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى".

10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442
12:38 AM

‏السفارة السعودية في تونس تنبه المواطنين بقوانين السلطات التونسية للسفر إليها

يجب على الزائر تحميل تطبيق "احمي" وأن تكون نتيجة شهادة pcr سلبية

A A A
بدر الجبل - تبوك
0
656

نبهت سفارة المملكة العربية السعودية في الجمهورية التونسية المواطنين السعوديين القادمين إلى الجمهورية التونسية بقوانين السفر التي أقرتها السلطات التونسية، بأن يكون لدى الزائر لتونس شهادة تحليل سلبي (pcr) لم يمض عليه 72 ساعة.

وتابع: "يجب على الزائر لتونس تحميل تطبيق (احمي)، وإدخال البيانات الشخصية ورقم الرحلة القادم عليها".

وأوضحت السفارة في حسابها "أن هناك حجرًا إجباريًا للقادمين إلى تونس في الفنادق التونسية لمدة سبعة أيام".

‏وتابعت: "أنه يجب الإفصاح عن المبالغ المالية إذا كانت أكثر من ثلاثة آلاف دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى".

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