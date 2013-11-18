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خبر صادم من "مايكروسوفت" لمستخدمي "ويندوز 10"

تنوي إطلاق 3 تحديثات رئيسية لإصلاح أي خلل فني قد يظهر

صدمت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، عددًا كبيرًا من مستخدمي "ويندوز 10" بإعلان جديد يخص التحديثات الأمنية على نظام التشغيل الأشهر.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن مايكروسوفت قررت تخفيض عدد التحديثات الأمنية على نظام "ويندوز 10" لمصلحة النظام الأحدث "ويندوز 11".

وأشارت إلى أنها أجّلت تحديث نوفمبر 2021 لنظام "ويندوز 10"، وقررت تأجيل التحديثات الرئيسية المتكررة للنظام، على حساب زيادتها في "ويندوز 11".

ويبدو أن تلك وسيلة لدفع المستخدمين إلى تحميل نظام "ويندوز 11".

ولن تطرح مايكروسوفت تحديثًا رئيسيًّا سنويًّا لنظام "ويندوز 10" إلا في خريف 2022، بعدما أجّلت إطلاق التحديث الأخير في نوفمبر الجاري.

ولفتت إلى أن الدعم الفني الأكبر لنظام "ويندوز 10"، سيكون في 14 أكتوبر عام 2025، ولكن ستقوم خلالها بإطلاق 3 تحديثات رئيسية لإصلاح أي خلل فني قد يظهر في النظام.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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خبر صادم من "مايكروسوفت" لمستخدمي "ويندوز 10"
سبق

صدمت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، عددًا كبيرًا من مستخدمي "ويندوز 10" بإعلان جديد يخص التحديثات الأمنية على نظام التشغيل الأشهر.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن مايكروسوفت قررت تخفيض عدد التحديثات الأمنية على نظام "ويندوز 10" لمصلحة النظام الأحدث "ويندوز 11".

وأشارت إلى أنها أجّلت تحديث نوفمبر 2021 لنظام "ويندوز 10"، وقررت تأجيل التحديثات الرئيسية المتكررة للنظام، على حساب زيادتها في "ويندوز 11".

ويبدو أن تلك وسيلة لدفع المستخدمين إلى تحميل نظام "ويندوز 11".

ولن تطرح مايكروسوفت تحديثًا رئيسيًّا سنويًّا لنظام "ويندوز 10" إلا في خريف 2022، بعدما أجّلت إطلاق التحديث الأخير في نوفمبر الجاري.

ولفتت إلى أن الدعم الفني الأكبر لنظام "ويندوز 10"، سيكون في 14 أكتوبر عام 2025، ولكن ستقوم خلالها بإطلاق 3 تحديثات رئيسية لإصلاح أي خلل فني قد يظهر في النظام.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
10:14 AM

خبر صادم من "مايكروسوفت" لمستخدمي "ويندوز 10"

تنوي إطلاق 3 تحديثات رئيسية لإصلاح أي خلل فني قد يظهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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صدمت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، عددًا كبيرًا من مستخدمي "ويندوز 10" بإعلان جديد يخص التحديثات الأمنية على نظام التشغيل الأشهر.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن مايكروسوفت قررت تخفيض عدد التحديثات الأمنية على نظام "ويندوز 10" لمصلحة النظام الأحدث "ويندوز 11".

وأشارت إلى أنها أجّلت تحديث نوفمبر 2021 لنظام "ويندوز 10"، وقررت تأجيل التحديثات الرئيسية المتكررة للنظام، على حساب زيادتها في "ويندوز 11".

ويبدو أن تلك وسيلة لدفع المستخدمين إلى تحميل نظام "ويندوز 11".

ولن تطرح مايكروسوفت تحديثًا رئيسيًّا سنويًّا لنظام "ويندوز 10" إلا في خريف 2022، بعدما أجّلت إطلاق التحديث الأخير في نوفمبر الجاري.

ولفتت إلى أن الدعم الفني الأكبر لنظام "ويندوز 10"، سيكون في 14 أكتوبر عام 2025، ولكن ستقوم خلالها بإطلاق 3 تحديثات رئيسية لإصلاح أي خلل فني قد يظهر في النظام.

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142 مليون ..

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12,616
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