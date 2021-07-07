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"الصندوق السعودي" ومفوضية شؤون اللاجئين يدشنان مشروع تطوير كهرباء مخيم الأزرق

مخصص للاجئين السوريين بالأردن.. ومقدَّم منحة بقيمة 9.2 مليون دولار أمريكي

دشَّن اليوم سلطان بن عبدالرحمن المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، مشروع تطوير شبكة كهرباء تعمل بالطاقة المتجددة في مخيم الأزرق للاجئين السوريين بالأردن، المقدَّم منحة من المملكة العربية السعودية بقيمة 9.2 مليون دولار أمريكي من خلال الصندوق السعودي للتنمية، بالتعاون والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويعد مشروع مخيم الأزرق الأول من نوعه في العالم في مجال الطاقة المتجددة؛ إذ يعمل على توفير الطاقة النظيفة مجانًا لأكثر من 54 ألف لاجئ سوري، وتأمين التيار الكهربائي لأكثر من 10 آلاف مأوى، عبر ربط جميع مرافق المخيم بالشبكة الكهربائية.

الصندوق السعودي للتنمية

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"الصندوق السعودي" ومفوضية شؤون اللاجئين يدشنان مشروع تطوير كهرباء مخيم الأزرق
سبق

دشَّن اليوم سلطان بن عبدالرحمن المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، مشروع تطوير شبكة كهرباء تعمل بالطاقة المتجددة في مخيم الأزرق للاجئين السوريين بالأردن، المقدَّم منحة من المملكة العربية السعودية بقيمة 9.2 مليون دولار أمريكي من خلال الصندوق السعودي للتنمية، بالتعاون والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويعد مشروع مخيم الأزرق الأول من نوعه في العالم في مجال الطاقة المتجددة؛ إذ يعمل على توفير الطاقة النظيفة مجانًا لأكثر من 54 ألف لاجئ سوري، وتأمين التيار الكهربائي لأكثر من 10 آلاف مأوى، عبر ربط جميع مرافق المخيم بالشبكة الكهربائية.

07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
09:25 PM
اخر تعديل
07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
11:56 PM

"الصندوق السعودي" ومفوضية شؤون اللاجئين يدشنان مشروع تطوير كهرباء مخيم الأزرق

مخصص للاجئين السوريين بالأردن.. ومقدَّم منحة بقيمة 9.2 مليون دولار أمريكي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
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دشَّن اليوم سلطان بن عبدالرحمن المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، مشروع تطوير شبكة كهرباء تعمل بالطاقة المتجددة في مخيم الأزرق للاجئين السوريين بالأردن، المقدَّم منحة من المملكة العربية السعودية بقيمة 9.2 مليون دولار أمريكي من خلال الصندوق السعودي للتنمية، بالتعاون والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويعد مشروع مخيم الأزرق الأول من نوعه في العالم في مجال الطاقة المتجددة؛ إذ يعمل على توفير الطاقة النظيفة مجانًا لأكثر من 54 ألف لاجئ سوري، وتأمين التيار الكهربائي لأكثر من 10 آلاف مأوى، عبر ربط جميع مرافق المخيم بالشبكة الكهربائية.

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201,250 سيارة ..

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