"الصندوق السعودي" ومفوضية شؤون اللاجئين يدشنان مشروع تطوير كهرباء مخيم الأزرق

مخصص للاجئين السوريين بالأردن.. ومقدَّم منحة بقيمة 9.2 مليون دولار أمريكي

دشَّن اليوم سلطان بن عبدالرحمن المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، مشروع تطوير شبكة كهرباء تعمل بالطاقة المتجددة في مخيم الأزرق للاجئين السوريين بالأردن، المقدَّم منحة من المملكة العربية السعودية بقيمة 9.2 مليون دولار أمريكي من خلال الصندوق السعودي للتنمية، بالتعاون والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويعد مشروع مخيم الأزرق الأول من نوعه في العالم في مجال الطاقة المتجددة؛ إذ يعمل على توفير الطاقة النظيفة مجانًا لأكثر من 54 ألف لاجئ سوري، وتأمين التيار الكهربائي لأكثر من 10 آلاف مأوى، عبر ربط جميع مرافق المخيم بالشبكة الكهربائية.