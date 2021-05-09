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عبر السعودية وسقط.. "المسند" يتحدث عن "مثوى صاروخ الصين الأخير"

نشر فيديوهات عن مروره فوق الأردن والمملكة وحمد الله على سلامة الجميع

طمأن أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ بأن بحر العرب بات المثوى الأخير للصاروخ الصيني، مشيراً إلى أن الصاروخ سقط عند الساعة 05:24 صباح اليوم، بعد أن عبر أجواء ‫#السعودية عند الساعة 05:14 ص، حامداً الله على سلامة الجميع.

جاء ذلك في تغريدة كتبها "المسند"؛ عبر حسابه بـ"تويتر"، قال فيها: "‫بحر العرب المثوى الأخير لـ ‫#الصاروخ_الصيني"، مضيفاً "الصاروخ سقط قرب أرخبيل جزر ‫#المالديف بعد أن ودّع آخر يابسة على وجه الأرض الجزيرة العربية؛ حيث سقط عند الساعة 05:24 صباح اليوم، بعد أن عبر أجواء ‫#السعودية عند الساعة 05:14 (ص)، والحمد لله على سلامة الجميع.

‏كما نشر "المسند"؛ فيديوهات متداولة عن مرور الصاروخ فوق سماء الأردن والسعودية.

وقالت الصين، إن صاروخها الفضائي الخارج عن السيطرة الذي كان متجها نحو الأرض تفكّك فوق بحر العرب وسقط في المحيط الهندي.

وكانت مواقع رصد أمريكية وأوروبية تتتبّع -بقلق- مسار صاروخ "المسيرة الطويلة 5B" الضخم الذي أطلقته الصين أواخر الشهر الماضي حاملاً وحدة من محطة فضاء صينية قيد الإنشاء.

وانتقد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن؛ الصين، قائلاً: إنها تهاونت عندما تركت الصاروخ يخرج عن المدار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبر السعودية وسقط.. "المسند" يتحدث عن "مثوى صاروخ الصين الأخير"
سبق

طمأن أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ بأن بحر العرب بات المثوى الأخير للصاروخ الصيني، مشيراً إلى أن الصاروخ سقط عند الساعة 05:24 صباح اليوم، بعد أن عبر أجواء ‫#السعودية عند الساعة 05:14 ص، حامداً الله على سلامة الجميع.

جاء ذلك في تغريدة كتبها "المسند"؛ عبر حسابه بـ"تويتر"، قال فيها: "‫بحر العرب المثوى الأخير لـ ‫#الصاروخ_الصيني"، مضيفاً "الصاروخ سقط قرب أرخبيل جزر ‫#المالديف بعد أن ودّع آخر يابسة على وجه الأرض الجزيرة العربية؛ حيث سقط عند الساعة 05:24 صباح اليوم، بعد أن عبر أجواء ‫#السعودية عند الساعة 05:14 (ص)، والحمد لله على سلامة الجميع.

‏كما نشر "المسند"؛ فيديوهات متداولة عن مرور الصاروخ فوق سماء الأردن والسعودية.

وقالت الصين، إن صاروخها الفضائي الخارج عن السيطرة الذي كان متجها نحو الأرض تفكّك فوق بحر العرب وسقط في المحيط الهندي.

وكانت مواقع رصد أمريكية وأوروبية تتتبّع -بقلق- مسار صاروخ "المسيرة الطويلة 5B" الضخم الذي أطلقته الصين أواخر الشهر الماضي حاملاً وحدة من محطة فضاء صينية قيد الإنشاء.

وانتقد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن؛ الصين، قائلاً: إنها تهاونت عندما تركت الصاروخ يخرج عن المدار.

09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442
11:21 AM

عبر السعودية وسقط.. "المسند" يتحدث عن "مثوى صاروخ الصين الأخير"

نشر فيديوهات عن مروره فوق الأردن والمملكة وحمد الله على سلامة الجميع

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عبدالحكيم شار - الرياض
3
40,271

طمأن أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ بأن بحر العرب بات المثوى الأخير للصاروخ الصيني، مشيراً إلى أن الصاروخ سقط عند الساعة 05:24 صباح اليوم، بعد أن عبر أجواء ‫#السعودية عند الساعة 05:14 ص، حامداً الله على سلامة الجميع.

جاء ذلك في تغريدة كتبها "المسند"؛ عبر حسابه بـ"تويتر"، قال فيها: "‫بحر العرب المثوى الأخير لـ ‫#الصاروخ_الصيني"، مضيفاً "الصاروخ سقط قرب أرخبيل جزر ‫#المالديف بعد أن ودّع آخر يابسة على وجه الأرض الجزيرة العربية؛ حيث سقط عند الساعة 05:24 صباح اليوم، بعد أن عبر أجواء ‫#السعودية عند الساعة 05:14 (ص)، والحمد لله على سلامة الجميع.

‏كما نشر "المسند"؛ فيديوهات متداولة عن مرور الصاروخ فوق سماء الأردن والسعودية.

وقالت الصين، إن صاروخها الفضائي الخارج عن السيطرة الذي كان متجها نحو الأرض تفكّك فوق بحر العرب وسقط في المحيط الهندي.

وكانت مواقع رصد أمريكية وأوروبية تتتبّع -بقلق- مسار صاروخ "المسيرة الطويلة 5B" الضخم الذي أطلقته الصين أواخر الشهر الماضي حاملاً وحدة من محطة فضاء صينية قيد الإنشاء.

وانتقد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن؛ الصين، قائلاً: إنها تهاونت عندما تركت الصاروخ يخرج عن المدار.

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