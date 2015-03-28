الباحة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى السادسة مساء

الوطني للأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتؤثر على 10 مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية على مدينة الباحة، ومحافظة: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.