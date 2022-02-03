أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 14 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف" تدمير 11 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف ميليشيا الحوثي.
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"التحالف": 14 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب وحجة خلال الـ 24 ساعة
تدمير 11 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيات
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 14 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف" تدمير 11 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف ميليشيا الحوثي.
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"التحالف": 14 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب وحجة خلال الـ 24 ساعةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-03
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 14 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
04:09 PM
اخر تعديل
03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
05:11 PM
"التحالف": 14 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب وحجة خلال الـ 24 ساعة
تدمير 11 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيات
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 14 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف" تدمير 11 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف ميليشيا الحوثي.
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