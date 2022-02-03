أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 14 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأكد "التحالف" تدمير 11 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف ميليشيا الحوثي.

"التحالف": 14 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب وحجة خلال الـ 24 ساعة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-03 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 14 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد "التحالف" تدمير 11 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف ميليشيا الحوثي.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443 04:09 PM

اخر تعديل 03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443 05:11 PM

"التحالف": 14 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب وحجة خلال الـ 24 ساعة تدمير 11 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيات





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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 14 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد "التحالف" تدمير 11 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف ميليشيا الحوثي.