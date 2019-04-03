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"تراها سهلة": 30% نسبة التوفير إذا أبقيت مكيفك على 24 درجة

تعرف على حزمة من السلوكيات الإيجابية التي تحدّ من الاستهلاك

أوصى الفريق المختص في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بضبط درجة حرارة أجهزة التكييف "الثرموستات" عند "24 درجة" مئوية؛ لكونها درجة الحرارة المثلى للتبريد المريح، كما أن نسبة التوفير عند التغيير من 18 درجة إلى 24 تساوي 30%.

وتطالب حملة #تراها_ سهلة بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في أجهزة التكييف؛ لأنها من أكثر الأجهزة استخداماً واستهلاكاً للطاقة الكهربائية في المملكة؛ مما ينعكس على فاتورة الاستهلاك النهائي التي يدفعها المستهلك.

وتتضمن السلوكيات الإيجابية التي تساعد في عملية ترشيد الطاقة الكهربائية، "إغلاق النوافذ والأبواب، والحرص على سد الثقوب؛ لمنع دخول الهواء الحار إلى الداخل، أو تسرب الهواء البارد إلى خارج الغرفة، وذلك بوضع الحشوات حول إطارات الأبواب والنوافذ وفتحات التكييف، وإسدال الستائر "العازلة" للنوافذ لمنع دخول الحرارة الخارجية إلى الداخل، وتفادي تركيب المكيفات الجدارية "Window Type " في المناور، أو الأماكن الضيقة لضمان تهوية جيدة للجهاز".

كما تتضمن هذه السلوكيات "عدم زيادة الاستهلاك للطاقة الكهربائية، إضافة إلى الاهتمام بتنظيف مرشحات أجهزة التكييف، حيث إنه من الصعب أن يمر الهواء خلال مرشحات غير نظيفة، وبالتالي تستهلك المكيفات مزيداً من الطاقة، وترفع من قيمة فاتورة الاستهلاك".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تراها سهلة": 30% نسبة التوفير إذا أبقيت مكيفك على 24 درجة
سبق

أوصى الفريق المختص في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بضبط درجة حرارة أجهزة التكييف "الثرموستات" عند "24 درجة" مئوية؛ لكونها درجة الحرارة المثلى للتبريد المريح، كما أن نسبة التوفير عند التغيير من 18 درجة إلى 24 تساوي 30%.

وتطالب حملة #تراها_ سهلة بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في أجهزة التكييف؛ لأنها من أكثر الأجهزة استخداماً واستهلاكاً للطاقة الكهربائية في المملكة؛ مما ينعكس على فاتورة الاستهلاك النهائي التي يدفعها المستهلك.

وتتضمن السلوكيات الإيجابية التي تساعد في عملية ترشيد الطاقة الكهربائية، "إغلاق النوافذ والأبواب، والحرص على سد الثقوب؛ لمنع دخول الهواء الحار إلى الداخل، أو تسرب الهواء البارد إلى خارج الغرفة، وذلك بوضع الحشوات حول إطارات الأبواب والنوافذ وفتحات التكييف، وإسدال الستائر "العازلة" للنوافذ لمنع دخول الحرارة الخارجية إلى الداخل، وتفادي تركيب المكيفات الجدارية "Window Type " في المناور، أو الأماكن الضيقة لضمان تهوية جيدة للجهاز".

كما تتضمن هذه السلوكيات "عدم زيادة الاستهلاك للطاقة الكهربائية، إضافة إلى الاهتمام بتنظيف مرشحات أجهزة التكييف، حيث إنه من الصعب أن يمر الهواء خلال مرشحات غير نظيفة، وبالتالي تستهلك المكيفات مزيداً من الطاقة، وترفع من قيمة فاتورة الاستهلاك".

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
02:25 PM

"تراها سهلة": 30% نسبة التوفير إذا أبقيت مكيفك على 24 درجة

تعرف على حزمة من السلوكيات الإيجابية التي تحدّ من الاستهلاك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوصى الفريق المختص في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بضبط درجة حرارة أجهزة التكييف "الثرموستات" عند "24 درجة" مئوية؛ لكونها درجة الحرارة المثلى للتبريد المريح، كما أن نسبة التوفير عند التغيير من 18 درجة إلى 24 تساوي 30%.

وتطالب حملة #تراها_ سهلة بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في أجهزة التكييف؛ لأنها من أكثر الأجهزة استخداماً واستهلاكاً للطاقة الكهربائية في المملكة؛ مما ينعكس على فاتورة الاستهلاك النهائي التي يدفعها المستهلك.

وتتضمن السلوكيات الإيجابية التي تساعد في عملية ترشيد الطاقة الكهربائية، "إغلاق النوافذ والأبواب، والحرص على سد الثقوب؛ لمنع دخول الهواء الحار إلى الداخل، أو تسرب الهواء البارد إلى خارج الغرفة، وذلك بوضع الحشوات حول إطارات الأبواب والنوافذ وفتحات التكييف، وإسدال الستائر "العازلة" للنوافذ لمنع دخول الحرارة الخارجية إلى الداخل، وتفادي تركيب المكيفات الجدارية "Window Type " في المناور، أو الأماكن الضيقة لضمان تهوية جيدة للجهاز".

كما تتضمن هذه السلوكيات "عدم زيادة الاستهلاك للطاقة الكهربائية، إضافة إلى الاهتمام بتنظيف مرشحات أجهزة التكييف، حيث إنه من الصعب أن يمر الهواء خلال مرشحات غير نظيفة، وبالتالي تستهلك المكيفات مزيداً من الطاقة، وترفع من قيمة فاتورة الاستهلاك".

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