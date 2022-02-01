إلغاء 160 لجنة بأمانة العاصمة المقدسة لانتهاء الغرض منها

تكليف رؤساء اللجان الـ 8 المؤقتة لرفع إنهاء أعمالها خلال شهر

أصدر أمين العاصمة المقدسة المكلف صالح بن علي التركي، ‏قراراً يقضي بإلغاء 160 لجنة بأمانة العاصمة المقدسة لانتهاء الغرض منها واستمرار أعمال 38 لجنة، وتكليف رؤساء اللجان الـ 8 المؤقتة برفع تقرير عاجل لإنهاء أعمالها في مدة لا تتجاوز شهراً.





يأتي ذلك لأهمية تنظيم الأعمال وترتيبها لضمان سيرها بالشكل الصحيح، وحرصاً على توفير الوقت والجهد.