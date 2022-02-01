إلغاء 160 لجنة بأمانة العاصمة المقدسة لانتهاء الغرض منها
تكليف رؤساء اللجان الـ 8 المؤقتة لرفع إنهاء أعمالها خلال شهر
أصدر أمين العاصمة المقدسة المكلف صالح بن علي التركي، قراراً يقضي بإلغاء 160 لجنة بأمانة العاصمة المقدسة لانتهاء الغرض منها واستمرار أعمال 38 لجنة، وتكليف رؤساء اللجان الـ 8 المؤقتة برفع تقرير عاجل لإنهاء أعمالها في مدة لا تتجاوز شهراً.
يأتي ذلك لأهمية تنظيم الأعمال وترتيبها لضمان سيرها بالشكل الصحيح، وحرصاً على توفير الوقت والجهد.
إلغاء 160 لجنة بأمانة العاصمة المقدسة لانتهاء الغرض منها
عبدالرزاق البجاليسبق2022-02-01
أصدر أمين العاصمة المقدسة المكلف صالح بن علي التركي، قراراً يقضي بإلغاء 160 لجنة بأمانة العاصمة المقدسة لانتهاء الغرض منها واستمرار أعمال 38 لجنة، وتكليف رؤساء اللجان الـ 8 المؤقتة برفع تقرير عاجل لإنهاء أعمالها في مدة لا تتجاوز شهراً.
يأتي ذلك لأهمية تنظيم الأعمال وترتيبها لضمان سيرها بالشكل الصحيح، وحرصاً على توفير الوقت والجهد.
01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
10:40 PM
إلغاء 160 لجنة بأمانة العاصمة المقدسة لانتهاء الغرض منها
تكليف رؤساء اللجان الـ 8 المؤقتة لرفع إنهاء أعمالها خلال شهر
أصدر أمين العاصمة المقدسة المكلف صالح بن علي التركي، قراراً يقضي بإلغاء 160 لجنة بأمانة العاصمة المقدسة لانتهاء الغرض منها واستمرار أعمال 38 لجنة، وتكليف رؤساء اللجان الـ 8 المؤقتة برفع تقرير عاجل لإنهاء أعمالها في مدة لا تتجاوز شهراً.
يأتي ذلك لأهمية تنظيم الأعمال وترتيبها لضمان سيرها بالشكل الصحيح، وحرصاً على توفير الوقت والجهد.