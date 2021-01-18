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ترامب يتلقى ضربة من محاميه قبل محاكمته الثانية أمام مجلس الشيوخ

قال إن الدفاع سيثبت أن ادعاءات التزوير ليست تحريضًا على العنف

قال رودولف جيولياني، المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إنه لن يكون جزءًا من فريق الدفاع عن ترامب خلال محاكمته الثانية في مجلس الشيوخ، وفق "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، أوضح جولياني في تصريحات أدلى بها لشبكة "آي بي سي نيوز" أمس الأحد أنه لا يستطيع أن يكون المستشار القانوني لترامب؛ لأنه تحدث في تجمع حاشد بالقرب من مبنى الكابيتول في صباح يوم 6 يناير، وواصل نشر مزاعم لا أساس لها عن تزوير الانتخابات الرئاسية.

وقال جولياني في وقت متأخر من مساء الأحد: "لأنني ألقيت خطابًا سابقًا (في التجمع) فأنا شاهد؛ وبالتالي لا أستطيع المشاركة في المحكمة أو في غرفة مجلس الشيوخ".

وأكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الاثنين أن جولياني لن يكون جزءًا من الفريق القانوني لترامب لمحاكمته في مجلس الشيوخ، على الرغم من اجتماع جرى بينهما يوم السبت.

وكان جولياني قد أعلن في وقت سابق أنه "جزء من فريق الدفاع عن ترامب في قضية العزل"، وقال إن الدفاع سيثبت أن ادعاءات الرئيس تزوير الانتخابات ليست تحريضًا على العنف.

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ترامب يتلقى ضربة من محاميه قبل محاكمته الثانية أمام مجلس الشيوخ
سبق

قال رودولف جيولياني، المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إنه لن يكون جزءًا من فريق الدفاع عن ترامب خلال محاكمته الثانية في مجلس الشيوخ، وفق "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، أوضح جولياني في تصريحات أدلى بها لشبكة "آي بي سي نيوز" أمس الأحد أنه لا يستطيع أن يكون المستشار القانوني لترامب؛ لأنه تحدث في تجمع حاشد بالقرب من مبنى الكابيتول في صباح يوم 6 يناير، وواصل نشر مزاعم لا أساس لها عن تزوير الانتخابات الرئاسية.

وقال جولياني في وقت متأخر من مساء الأحد: "لأنني ألقيت خطابًا سابقًا (في التجمع) فأنا شاهد؛ وبالتالي لا أستطيع المشاركة في المحكمة أو في غرفة مجلس الشيوخ".

وأكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الاثنين أن جولياني لن يكون جزءًا من الفريق القانوني لترامب لمحاكمته في مجلس الشيوخ، على الرغم من اجتماع جرى بينهما يوم السبت.

وكان جولياني قد أعلن في وقت سابق أنه "جزء من فريق الدفاع عن ترامب في قضية العزل"، وقال إن الدفاع سيثبت أن ادعاءات الرئيس تزوير الانتخابات ليست تحريضًا على العنف.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
11:32 PM

ترامب يتلقى ضربة من محاميه قبل محاكمته الثانية أمام مجلس الشيوخ

قال إن الدفاع سيثبت أن ادعاءات التزوير ليست تحريضًا على العنف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال رودولف جيولياني، المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إنه لن يكون جزءًا من فريق الدفاع عن ترامب خلال محاكمته الثانية في مجلس الشيوخ، وفق "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، أوضح جولياني في تصريحات أدلى بها لشبكة "آي بي سي نيوز" أمس الأحد أنه لا يستطيع أن يكون المستشار القانوني لترامب؛ لأنه تحدث في تجمع حاشد بالقرب من مبنى الكابيتول في صباح يوم 6 يناير، وواصل نشر مزاعم لا أساس لها عن تزوير الانتخابات الرئاسية.

وقال جولياني في وقت متأخر من مساء الأحد: "لأنني ألقيت خطابًا سابقًا (في التجمع) فأنا شاهد؛ وبالتالي لا أستطيع المشاركة في المحكمة أو في غرفة مجلس الشيوخ".

وأكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الاثنين أن جولياني لن يكون جزءًا من الفريق القانوني لترامب لمحاكمته في مجلس الشيوخ، على الرغم من اجتماع جرى بينهما يوم السبت.

وكان جولياني قد أعلن في وقت سابق أنه "جزء من فريق الدفاع عن ترامب في قضية العزل"، وقال إن الدفاع سيثبت أن ادعاءات الرئيس تزوير الانتخابات ليست تحريضًا على العنف.

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