القوات الخاصة للأمن والحماية تضبط مخالفًا لنظام البيئة في تبوك

كان يقود مركبة محملة بالحطب المحلي وأدوات لقطع الأشجار

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مواطنًا مخالفًا لنظام "البيئة" يقود مركبة محمّلة بالحطب المحلي، وأدوات لقطع الأشجار في منطقة تبوك، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

جاء ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية؛ لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكتروني.

وحثّت القوات الخاصة للأمن والحماية الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.