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القوات الخاصة للأمن البيئي توقف 61 مخالفاً لنظام البيئة

لارتكابهم مخالفات رعي 2523 رأساً من الإبل في أماكن يمنع فيها الرعي

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (61) مخالفاً لنظام البيئة، منهم (42) مواطناً و(19) مقيماً من الجنسيات السودانية واليمنية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي (2523) رأساً من الإبل في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض.

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القوات الخاصة للأمن البيئي توقف 61 مخالفاً لنظام البيئة
سبق

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (61) مخالفاً لنظام البيئة، منهم (42) مواطناً و(19) مقيماً من الجنسيات السودانية واليمنية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي (2523) رأساً من الإبل في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
08:23 PM

القوات الخاصة للأمن البيئي توقف 61 مخالفاً لنظام البيئة

لارتكابهم مخالفات رعي 2523 رأساً من الإبل في أماكن يمنع فيها الرعي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (61) مخالفاً لنظام البيئة، منهم (42) مواطناً و(19) مقيماً من الجنسيات السودانية واليمنية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي (2523) رأساً من الإبل في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض.

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