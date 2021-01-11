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اتحاد الكرة يعلن بدء فترة الانتقالات الشتوية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل قليل فتح باب التسجيل الثاني للانتقالات للاعبين للفترة الشتوية لعام 2021م ، للأندية الدوري السعودي للمحترفين وأندية دوري الدرجة الثانية .

وقد بدأ الميركاتو الشتوية في الملاعب السعودية ابتداءً من بداية اليوم الاثنين الحادي عشر من يناير على أن تستمر حتى نهاية يوم الأحد السابع من فبراير القادم.

وتنتظر العديد من الأندية السعودية فترة الميركاتو من أجل تدعيم فرقها بلاعبين محليين جدد وإضافة محترفين جدد لتعزيز صفوفها بالمنافسة سواء على الألقاب أو للهروب من شبح الهبوط.


ومن المتوقع أن يتأثر سوق الانتقالات الشتوية الجديد بالأزمة عالمية التي سببها فيروس كورونا والذي امتدت آثاره الاقتصادية إلى جميع القطاعات بما في ذلك قطاع الرياضة وظهر ذلك جليا بشكل خاص في سوق الانتقالات الصيفية والذي شهد في السنوات الأخيرة إنفاق الأندية الكبرى مبالغ باهظة وخيالية لشراء اللاعبين بسبب تراجع إيرادات الأندية جراء عدم بيع تذاكر المباريات بمنع الجماهير من الحضور.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اتحاد الكرة يعلن بدء فترة الانتقالات الشتوية
سبق

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل قليل فتح باب التسجيل الثاني للانتقالات للاعبين للفترة الشتوية لعام 2021م ، للأندية الدوري السعودي للمحترفين وأندية دوري الدرجة الثانية .

وقد بدأ الميركاتو الشتوية في الملاعب السعودية ابتداءً من بداية اليوم الاثنين الحادي عشر من يناير على أن تستمر حتى نهاية يوم الأحد السابع من فبراير القادم.

وتنتظر العديد من الأندية السعودية فترة الميركاتو من أجل تدعيم فرقها بلاعبين محليين جدد وإضافة محترفين جدد لتعزيز صفوفها بالمنافسة سواء على الألقاب أو للهروب من شبح الهبوط.


ومن المتوقع أن يتأثر سوق الانتقالات الشتوية الجديد بالأزمة عالمية التي سببها فيروس كورونا والذي امتدت آثاره الاقتصادية إلى جميع القطاعات بما في ذلك قطاع الرياضة وظهر ذلك جليا بشكل خاص في سوق الانتقالات الصيفية والذي شهد في السنوات الأخيرة إنفاق الأندية الكبرى مبالغ باهظة وخيالية لشراء اللاعبين بسبب تراجع إيرادات الأندية جراء عدم بيع تذاكر المباريات بمنع الجماهير من الحضور.

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
12:48 AM

اتحاد الكرة يعلن بدء فترة الانتقالات الشتوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل قليل فتح باب التسجيل الثاني للانتقالات للاعبين للفترة الشتوية لعام 2021م ، للأندية الدوري السعودي للمحترفين وأندية دوري الدرجة الثانية .

وقد بدأ الميركاتو الشتوية في الملاعب السعودية ابتداءً من بداية اليوم الاثنين الحادي عشر من يناير على أن تستمر حتى نهاية يوم الأحد السابع من فبراير القادم.

وتنتظر العديد من الأندية السعودية فترة الميركاتو من أجل تدعيم فرقها بلاعبين محليين جدد وإضافة محترفين جدد لتعزيز صفوفها بالمنافسة سواء على الألقاب أو للهروب من شبح الهبوط.


ومن المتوقع أن يتأثر سوق الانتقالات الشتوية الجديد بالأزمة عالمية التي سببها فيروس كورونا والذي امتدت آثاره الاقتصادية إلى جميع القطاعات بما في ذلك قطاع الرياضة وظهر ذلك جليا بشكل خاص في سوق الانتقالات الصيفية والذي شهد في السنوات الأخيرة إنفاق الأندية الكبرى مبالغ باهظة وخيالية لشراء اللاعبين بسبب تراجع إيرادات الأندية جراء عدم بيع تذاكر المباريات بمنع الجماهير من الحضور.

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