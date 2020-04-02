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موعدان مختلفان في 48 ساعة.. "اختبارات الانتساب" تربك طلاب جامعة الإمام

مطالبات بالتأجيل لما بعد رمضان مراعاة لظروف الجميع في ظل التعليق

بعد أقل من 48 ساعة فقط من ردها من خلال صفحة العمادة بأن اختبارات طلاب الانتساب "التعليم المتطور" ستكون في الـ16من شعبان في موعدها المحدد مسبقًا؛ حددت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الثالث من شهر رمضان المبارك موعدًا للاختبار، وهو الأمر الذي أحدث حالة من الإرباك بين الطلاب والطالبات الذين طالبوا بالتأجيل إلى ما بعد رمضان.

وأكدت الجامعة خلال رسالة جديدة بعثت بها أمس إلى الطلاب، أن الاختبارات ستكون وفق آلية تتيح المرونة تحقيقًا لمصلحة الطلاب ومراعاة لظروف الجميع؛ مبينة أن التفاصيل ستعلن لاحقًا.

يشار إلى أن مدير الجامعة بين من خلال تدوينة له نشرها عبر صفحته على تويتر، قال: إن طلاب التعليم المطور (الانتساب) سيكون لهم إجراء آخر سيوضح لاحقًا لو استمر التعليق؛ يتمثل في تأجيل الاختبارات النهائية لما بعد شهر رمضان.

وكانت "سبق" قد تناولت أول أمس، تقريرًا نقلت من خلاله مطالبات الطلاب بتأجيل موعد الاختبار إلى ما بعد شهر رمضان نظرًا للظروف الراهنة والمتمثلة في أزمة كورونا العالمية، كما ذكروا أن الكثير سيلجؤون للانسحاب من الفصل بعد أن مددت الجامعة ذلك حتى تاريخ ١٦/ ٨/ ١٤٤١هـ.

وواصلوا: بعضنا يعيش في قرى بعيدة وأماكن خدمة الإنترنت تكون فيها ضعيفة جدًّا، وقد تكون غير متوفرة في بعض الأوقات في حال كان الاختبار "أون لاين"، وهو ما سيشكل عقبة كبيرة أمامنا".

وأشاروا إلى أن دراسة الانتساب أو التعليم المطور تختلف كليًّا عن الانتظام؛ نظرًا إلى أن جميع الدرجات تحسب على الاختبار النهائي كونه ليس هناك أعمال سنة، وهو ما قد يتسبب في مشاكل للطلاب؛ على عكس الانتظام الذي سيستفيدون فيه من درجات أعمال السنة والبحوث وغيرها لتعزيز درجاتهم.

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التعليم المتطور

الرئيسية/ المملكة / محليات

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موعدان مختلفان في 48 ساعة.. "اختبارات الانتساب" تربك طلاب جامعة الإمام
سبق

بعد أقل من 48 ساعة فقط من ردها من خلال صفحة العمادة بأن اختبارات طلاب الانتساب "التعليم المتطور" ستكون في الـ16من شعبان في موعدها المحدد مسبقًا؛ حددت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الثالث من شهر رمضان المبارك موعدًا للاختبار، وهو الأمر الذي أحدث حالة من الإرباك بين الطلاب والطالبات الذين طالبوا بالتأجيل إلى ما بعد رمضان.

وأكدت الجامعة خلال رسالة جديدة بعثت بها أمس إلى الطلاب، أن الاختبارات ستكون وفق آلية تتيح المرونة تحقيقًا لمصلحة الطلاب ومراعاة لظروف الجميع؛ مبينة أن التفاصيل ستعلن لاحقًا.

يشار إلى أن مدير الجامعة بين من خلال تدوينة له نشرها عبر صفحته على تويتر، قال: إن طلاب التعليم المطور (الانتساب) سيكون لهم إجراء آخر سيوضح لاحقًا لو استمر التعليق؛ يتمثل في تأجيل الاختبارات النهائية لما بعد شهر رمضان.

وكانت "سبق" قد تناولت أول أمس، تقريرًا نقلت من خلاله مطالبات الطلاب بتأجيل موعد الاختبار إلى ما بعد شهر رمضان نظرًا للظروف الراهنة والمتمثلة في أزمة كورونا العالمية، كما ذكروا أن الكثير سيلجؤون للانسحاب من الفصل بعد أن مددت الجامعة ذلك حتى تاريخ ١٦/ ٨/ ١٤٤١هـ.

وواصلوا: بعضنا يعيش في قرى بعيدة وأماكن خدمة الإنترنت تكون فيها ضعيفة جدًّا، وقد تكون غير متوفرة في بعض الأوقات في حال كان الاختبار "أون لاين"، وهو ما سيشكل عقبة كبيرة أمامنا".

وأشاروا إلى أن دراسة الانتساب أو التعليم المطور تختلف كليًّا عن الانتظام؛ نظرًا إلى أن جميع الدرجات تحسب على الاختبار النهائي كونه ليس هناك أعمال سنة، وهو ما قد يتسبب في مشاكل للطلاب؛ على عكس الانتظام الذي سيستفيدون فيه من درجات أعمال السنة والبحوث وغيرها لتعزيز درجاتهم.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
11:50 AM

موعدان مختلفان في 48 ساعة.. "اختبارات الانتساب" تربك طلاب جامعة الإمام

مطالبات بالتأجيل لما بعد رمضان مراعاة لظروف الجميع في ظل التعليق

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قاسم الخبراني - جازان
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بعد أقل من 48 ساعة فقط من ردها من خلال صفحة العمادة بأن اختبارات طلاب الانتساب "التعليم المتطور" ستكون في الـ16من شعبان في موعدها المحدد مسبقًا؛ حددت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الثالث من شهر رمضان المبارك موعدًا للاختبار، وهو الأمر الذي أحدث حالة من الإرباك بين الطلاب والطالبات الذين طالبوا بالتأجيل إلى ما بعد رمضان.

وأكدت الجامعة خلال رسالة جديدة بعثت بها أمس إلى الطلاب، أن الاختبارات ستكون وفق آلية تتيح المرونة تحقيقًا لمصلحة الطلاب ومراعاة لظروف الجميع؛ مبينة أن التفاصيل ستعلن لاحقًا.

يشار إلى أن مدير الجامعة بين من خلال تدوينة له نشرها عبر صفحته على تويتر، قال: إن طلاب التعليم المطور (الانتساب) سيكون لهم إجراء آخر سيوضح لاحقًا لو استمر التعليق؛ يتمثل في تأجيل الاختبارات النهائية لما بعد شهر رمضان.

وكانت "سبق" قد تناولت أول أمس، تقريرًا نقلت من خلاله مطالبات الطلاب بتأجيل موعد الاختبار إلى ما بعد شهر رمضان نظرًا للظروف الراهنة والمتمثلة في أزمة كورونا العالمية، كما ذكروا أن الكثير سيلجؤون للانسحاب من الفصل بعد أن مددت الجامعة ذلك حتى تاريخ ١٦/ ٨/ ١٤٤١هـ.

وواصلوا: بعضنا يعيش في قرى بعيدة وأماكن خدمة الإنترنت تكون فيها ضعيفة جدًّا، وقد تكون غير متوفرة في بعض الأوقات في حال كان الاختبار "أون لاين"، وهو ما سيشكل عقبة كبيرة أمامنا".

وأشاروا إلى أن دراسة الانتساب أو التعليم المطور تختلف كليًّا عن الانتظام؛ نظرًا إلى أن جميع الدرجات تحسب على الاختبار النهائي كونه ليس هناك أعمال سنة، وهو ما قد يتسبب في مشاكل للطلاب؛ على عكس الانتظام الذي سيستفيدون فيه من درجات أعمال السنة والبحوث وغيرها لتعزيز درجاتهم.

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