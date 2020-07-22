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بالأسماء.. اعتماد 107 مساجد وجوامع لإقامة صلاة عيد الأضحى بالأفلاج

مع تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية فيها للحماية من كورونا

أنهت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة الأفلاج استعدادها لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك؛ وذلك بتجهيز ٣٥ مسجداً مسانداً لجوامع المحافظة ليصبح عدد المساجد والجوامع ١٠٧ مساجد وجوامع ستقام فيها صلاة العيد.

وأوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالأفلاج محمد الفضلي، أنه تم العمل على زيادة عدد المساجد لصلاة العيد وتأهيلها وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع الجوامع والمساجد واتخاذ كل الاستعدادات والتدابير حسب توجيه المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض الدكتور الشيخ هاني بن سالم الحارثي، وما جاء في أوامر وزير الشؤون الإسلامية الدكتور الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، لاستيعاب المصلين مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لسلامة المصلين .

وجاءت أسماء المساجد على النحو التالي :

غرب ليلى

١- مسجد النخيل "حي النخيل".

٢ - مسجد الإحسان "حي الملك فهد.

٣- مسجد آل بشر "حي النخيل".

٤- مسجد محمد بن سعود "حي الدوائر".

٥- مسجد عبدالله الفالح "حي الملك فهد ".

٦- مسجد علي بن ابي طالب "حي الدوائر ".

شرق ليلى

١- مسجد أحمد بن حنبل.

٢ -مسجد الإمام البخاري.

٣- مسجد الموقفة الشرقي.

٤- مسجد آل فالح.

٥- مسجد آل رشدان.

٦ -مسجد شرق الجفيدرية.

٧ -مسجد أبو هريرة.

٨ - مسجد شريفة.

٩- مسجد العباس.

١٠- مسجد ابوبكر الصديق "في حي الصالحية".

مركز الأحمر

١- مسجد الحرجة.

٢ - مسجد الغبه بحي آل غصاب.

٣- مسجد الصناعية.

٤- مسجد المثالية "حي آل فاران".

٥ - مسجد آل ظفر.

٦ - مسجد راشد آل دحيم.

٧ - مسجد شايع آل دحيم.

مركز البديع

١- مسجد نزوى البديع الجنوبي.

٢- مسجد آل شليش البدع الشمالي.

٣- مسجد مطيران البديع الشمالي.

مركز العجلية

١- مسجد محطة شائع.

مركز الهدار

١- مسجد آل ماضي.

٢- مسجد الفيحاء.

٣- مسجد خضراء الجنوبي.

٤- مسجد عمر بن الخطاب.

ستارة

١ - المسجد الشرقي .

السيح

١- مسجد آل جايز في مركز السيح الشمالي.

٢- مسجد الحزم في مركز السيح الجنوبي.

الصغو

١- مسجد آل جريس.

إدارة المساجد والدعوة والإرشاد محافظة الأفلاج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالأسماء.. اعتماد 107 مساجد وجوامع لإقامة صلاة عيد الأضحى بالأفلاج
سبق

أنهت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة الأفلاج استعدادها لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك؛ وذلك بتجهيز ٣٥ مسجداً مسانداً لجوامع المحافظة ليصبح عدد المساجد والجوامع ١٠٧ مساجد وجوامع ستقام فيها صلاة العيد.

وأوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالأفلاج محمد الفضلي، أنه تم العمل على زيادة عدد المساجد لصلاة العيد وتأهيلها وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع الجوامع والمساجد واتخاذ كل الاستعدادات والتدابير حسب توجيه المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض الدكتور الشيخ هاني بن سالم الحارثي، وما جاء في أوامر وزير الشؤون الإسلامية الدكتور الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، لاستيعاب المصلين مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لسلامة المصلين .

وجاءت أسماء المساجد على النحو التالي :

غرب ليلى

١- مسجد النخيل "حي النخيل".

٢ - مسجد الإحسان "حي الملك فهد.

٣- مسجد آل بشر "حي النخيل".

٤- مسجد محمد بن سعود "حي الدوائر".

٥- مسجد عبدالله الفالح "حي الملك فهد ".

٦- مسجد علي بن ابي طالب "حي الدوائر ".

شرق ليلى

١- مسجد أحمد بن حنبل.

٢ -مسجد الإمام البخاري.

٣- مسجد الموقفة الشرقي.

٤- مسجد آل فالح.

٥- مسجد آل رشدان.

٦ -مسجد شرق الجفيدرية.

٧ -مسجد أبو هريرة.

٨ - مسجد شريفة.

٩- مسجد العباس.

١٠- مسجد ابوبكر الصديق "في حي الصالحية".

مركز الأحمر

١- مسجد الحرجة.

٢ - مسجد الغبه بحي آل غصاب.

٣- مسجد الصناعية.

٤- مسجد المثالية "حي آل فاران".

٥ - مسجد آل ظفر.

٦ - مسجد راشد آل دحيم.

٧ - مسجد شايع آل دحيم.

مركز البديع

١- مسجد نزوى البديع الجنوبي.

٢- مسجد آل شليش البدع الشمالي.

٣- مسجد مطيران البديع الشمالي.

مركز العجلية

١- مسجد محطة شائع.

مركز الهدار

١- مسجد آل ماضي.

٢- مسجد الفيحاء.

٣- مسجد خضراء الجنوبي.

٤- مسجد عمر بن الخطاب.

ستارة

١ - المسجد الشرقي .

السيح

١- مسجد آل جايز في مركز السيح الشمالي.

٢- مسجد الحزم في مركز السيح الجنوبي.

الصغو

١- مسجد آل جريس.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
04:07 PM

بالأسماء.. اعتماد 107 مساجد وجوامع لإقامة صلاة عيد الأضحى بالأفلاج

مع تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية فيها للحماية من كورونا

A A A
مسلّم الهواملة - الأفلاج
1
648

أنهت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة الأفلاج استعدادها لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك؛ وذلك بتجهيز ٣٥ مسجداً مسانداً لجوامع المحافظة ليصبح عدد المساجد والجوامع ١٠٧ مساجد وجوامع ستقام فيها صلاة العيد.

وأوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالأفلاج محمد الفضلي، أنه تم العمل على زيادة عدد المساجد لصلاة العيد وتأهيلها وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع الجوامع والمساجد واتخاذ كل الاستعدادات والتدابير حسب توجيه المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض الدكتور الشيخ هاني بن سالم الحارثي، وما جاء في أوامر وزير الشؤون الإسلامية الدكتور الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، لاستيعاب المصلين مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لسلامة المصلين .

وجاءت أسماء المساجد على النحو التالي :

غرب ليلى

١- مسجد النخيل "حي النخيل".

٢ - مسجد الإحسان "حي الملك فهد.

٣- مسجد آل بشر "حي النخيل".

٤- مسجد محمد بن سعود "حي الدوائر".

٥- مسجد عبدالله الفالح "حي الملك فهد ".

٦- مسجد علي بن ابي طالب "حي الدوائر ".

شرق ليلى

١- مسجد أحمد بن حنبل.

٢ -مسجد الإمام البخاري.

٣- مسجد الموقفة الشرقي.

٤- مسجد آل فالح.

٥- مسجد آل رشدان.

٦ -مسجد شرق الجفيدرية.

٧ -مسجد أبو هريرة.

٨ - مسجد شريفة.

٩- مسجد العباس.

١٠- مسجد ابوبكر الصديق "في حي الصالحية".

مركز الأحمر

١- مسجد الحرجة.

٢ - مسجد الغبه بحي آل غصاب.

٣- مسجد الصناعية.

٤- مسجد المثالية "حي آل فاران".

٥ - مسجد آل ظفر.

٦ - مسجد راشد آل دحيم.

٧ - مسجد شايع آل دحيم.

مركز البديع

١- مسجد نزوى البديع الجنوبي.

٢- مسجد آل شليش البدع الشمالي.

٣- مسجد مطيران البديع الشمالي.

مركز العجلية

١- مسجد محطة شائع.

مركز الهدار

١- مسجد آل ماضي.

٢- مسجد الفيحاء.

٣- مسجد خضراء الجنوبي.

٤- مسجد عمر بن الخطاب.

ستارة

١ - المسجد الشرقي .

السيح

١- مسجد آل جايز في مركز السيح الشمالي.

٢- مسجد الحزم في مركز السيح الجنوبي.

الصغو

١- مسجد آل جريس.

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