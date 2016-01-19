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وقاية: لا يُشترط تحصين طلاب الابتدائي للعودة الحضورية وإلغاء الاصطفاف الصباحي

قالت: البدء في ساعات الصباح الأولى بعملية مسح للطلاب لاكتشاف ظهور أعراض تنفسية

أعلنت هيئة الصحة العامة "وقاية"، الدليل الإرشادي الوقائي للعودة إلى المدارس في ظل الجائحة (لطلاب الفئات العمرية أقل من 12 سنة).

وأوضحت أنه لا يشترط أن يكون جميع الطلاب الأقل من 12 عاماً قد أكملوا جرعات اللقاح مع إلغاء الاصطفاف الصباحي وتوجيه الطلاب إلى فصولهم مباشرة.

وقالت: يتم البدء في ساعات الصباح الأولى بعملية مسح للطلاب لاكتشاف ظهور أعراض تنفسية، ويتم تقسيم الساحة بحسب الفصل بحيث تكون كل منطقة مخصصة لفصل معين، والحرص على عدم مخالطة المجموعات مع توفير حاويات بالقرب من كل مجموعة.

وتابعت: يتم السماح للطلاب بمغادرة الفصل في أثناء الفسحة مع تقسيم الفصول وإخراجهم على فترات.

وقالت وقاية: تعد بيئة التعليم السليمة أولوية لجميع المنشآت التعليمية، ومن ضمن ذلك ضمان عدم انتشار أو تفشي الأمراض الوبائية في المرافق التعليمية وبين الكادرين التعليمي والإداري والطلبة، حيث إن طبيعة المنشآت التعليمية وما تحتويه من عدد كبير من الكوادر والطلبة يحتم وضع إرشادات وأدلة تساعد على الحد من انتقال أو تفشي الأمراض الوبائية بشكل عام ومرض كوفيد-19 بشكل خاص.

ولمعرفة تفاصيل الدليل الارشادي:

https://covid19.cdc.gov.sa/ar/professionals-health-workers-ar/preventive-protocols-from-29-10-1441-ar/schools-return-less12/#

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وقاية: لا يُشترط تحصين طلاب الابتدائي للعودة الحضورية وإلغاء الاصطفاف الصباحي
سبق

أعلنت هيئة الصحة العامة "وقاية"، الدليل الإرشادي الوقائي للعودة إلى المدارس في ظل الجائحة (لطلاب الفئات العمرية أقل من 12 سنة).

وأوضحت أنه لا يشترط أن يكون جميع الطلاب الأقل من 12 عاماً قد أكملوا جرعات اللقاح مع إلغاء الاصطفاف الصباحي وتوجيه الطلاب إلى فصولهم مباشرة.

وقالت: يتم البدء في ساعات الصباح الأولى بعملية مسح للطلاب لاكتشاف ظهور أعراض تنفسية، ويتم تقسيم الساحة بحسب الفصل بحيث تكون كل منطقة مخصصة لفصل معين، والحرص على عدم مخالطة المجموعات مع توفير حاويات بالقرب من كل مجموعة.

وتابعت: يتم السماح للطلاب بمغادرة الفصل في أثناء الفسحة مع تقسيم الفصول وإخراجهم على فترات.

وقالت وقاية: تعد بيئة التعليم السليمة أولوية لجميع المنشآت التعليمية، ومن ضمن ذلك ضمان عدم انتشار أو تفشي الأمراض الوبائية في المرافق التعليمية وبين الكادرين التعليمي والإداري والطلبة، حيث إن طبيعة المنشآت التعليمية وما تحتويه من عدد كبير من الكوادر والطلبة يحتم وضع إرشادات وأدلة تساعد على الحد من انتقال أو تفشي الأمراض الوبائية بشكل عام ومرض كوفيد-19 بشكل خاص.

ولمعرفة تفاصيل الدليل الارشادي:

https://covid19.cdc.gov.sa/ar/professionals-health-workers-ar/preventive-protocols-from-29-10-1441-ar/schools-return-less12/#

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
12:00 PM

وقاية: لا يُشترط تحصين طلاب الابتدائي للعودة الحضورية وإلغاء الاصطفاف الصباحي

قالت: البدء في ساعات الصباح الأولى بعملية مسح للطلاب لاكتشاف ظهور أعراض تنفسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
22,272

أعلنت هيئة الصحة العامة "وقاية"، الدليل الإرشادي الوقائي للعودة إلى المدارس في ظل الجائحة (لطلاب الفئات العمرية أقل من 12 سنة).

وأوضحت أنه لا يشترط أن يكون جميع الطلاب الأقل من 12 عاماً قد أكملوا جرعات اللقاح مع إلغاء الاصطفاف الصباحي وتوجيه الطلاب إلى فصولهم مباشرة.

وقالت: يتم البدء في ساعات الصباح الأولى بعملية مسح للطلاب لاكتشاف ظهور أعراض تنفسية، ويتم تقسيم الساحة بحسب الفصل بحيث تكون كل منطقة مخصصة لفصل معين، والحرص على عدم مخالطة المجموعات مع توفير حاويات بالقرب من كل مجموعة.

وتابعت: يتم السماح للطلاب بمغادرة الفصل في أثناء الفسحة مع تقسيم الفصول وإخراجهم على فترات.

وقالت وقاية: تعد بيئة التعليم السليمة أولوية لجميع المنشآت التعليمية، ومن ضمن ذلك ضمان عدم انتشار أو تفشي الأمراض الوبائية في المرافق التعليمية وبين الكادرين التعليمي والإداري والطلبة، حيث إن طبيعة المنشآت التعليمية وما تحتويه من عدد كبير من الكوادر والطلبة يحتم وضع إرشادات وأدلة تساعد على الحد من انتقال أو تفشي الأمراض الوبائية بشكل عام ومرض كوفيد-19 بشكل خاص.

ولمعرفة تفاصيل الدليل الارشادي:

https://covid19.cdc.gov.sa/ar/professionals-health-workers-ar/preventive-protocols-from-29-10-1441-ar/schools-return-less12/#

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