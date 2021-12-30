حالة أمطار رعدية على جازان.. والأرصاد ينبّه: تتواصل حتى 7 مساء

قال: تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، على محافظات: (أبو عريش، الحرث، الدائر بني مالك، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، صامطة، فيفا، هروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ7 مساءً.