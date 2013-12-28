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البرازيل تسجل 18.5 ألف إصابة جديدة بكورونا و808 حالات في كوريا الجنوبية

خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، أنها سجلت 18.5 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و344 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ووفقاً لوزارة الصحة البرازيلية، تم تسجيل 18479 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و344 وفاة، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد، إلى سبعة ملايين و484 ألفاً و285 حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى 191 ألفاً و139".

وتحتل البرازيل حالياً المرتبة الثانية عالمياً من حيث الوفيات الناجمة عن كوفيد-19، بعد الولايات المتحدة فقط، والثالثة من حيث حالات الإصابة المؤكدة، بعد الولايات المتحدة والهند.

كوريا الجنوبية

وفي كوريا الجنوبية سجّلت المراكز الكورية 808 حالات إصابة جديدة بكورونا حتى منتصف ليل الأحد، وهو أقل عدد منذ الرقم القياسي المسجل يوم الجمعة البالغ 1241.

وارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس في كوريا الجنوبية إلى 57680 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 819 حالة حتى الآن.

البرازيل فيروس كورونا الجديد

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البرازيل تسجل 18.5 ألف إصابة جديدة بكورونا و808 حالات في كوريا الجنوبية
سبق

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، أنها سجلت 18.5 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و344 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ووفقاً لوزارة الصحة البرازيلية، تم تسجيل 18479 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و344 وفاة، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد، إلى سبعة ملايين و484 ألفاً و285 حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى 191 ألفاً و139".

وتحتل البرازيل حالياً المرتبة الثانية عالمياً من حيث الوفيات الناجمة عن كوفيد-19، بعد الولايات المتحدة فقط، والثالثة من حيث حالات الإصابة المؤكدة، بعد الولايات المتحدة والهند.

كوريا الجنوبية

وفي كوريا الجنوبية سجّلت المراكز الكورية 808 حالات إصابة جديدة بكورونا حتى منتصف ليل الأحد، وهو أقل عدد منذ الرقم القياسي المسجل يوم الجمعة البالغ 1241.

وارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس في كوريا الجنوبية إلى 57680 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 819 حالة حتى الآن.

28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442
08:32 AM

البرازيل تسجل 18.5 ألف إصابة جديدة بكورونا و808 حالات في كوريا الجنوبية

خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، أنها سجلت 18.5 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و344 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ووفقاً لوزارة الصحة البرازيلية، تم تسجيل 18479 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و344 وفاة، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد، إلى سبعة ملايين و484 ألفاً و285 حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى 191 ألفاً و139".

وتحتل البرازيل حالياً المرتبة الثانية عالمياً من حيث الوفيات الناجمة عن كوفيد-19، بعد الولايات المتحدة فقط، والثالثة من حيث حالات الإصابة المؤكدة، بعد الولايات المتحدة والهند.

كوريا الجنوبية

وفي كوريا الجنوبية سجّلت المراكز الكورية 808 حالات إصابة جديدة بكورونا حتى منتصف ليل الأحد، وهو أقل عدد منذ الرقم القياسي المسجل يوم الجمعة البالغ 1241.

وارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس في كوريا الجنوبية إلى 57680 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 819 حالة حتى الآن.

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