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بعد ثلاثية في مرمى "إيفرتون".. "نيوكاسل" يعود لسكة الانتصارات

بدأ رحلة الهروب من شبح الهبوط

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل العودة إلى سكة الانتصارات، والابتعاد عن شبح الهبوط، حيث حقق، أمس الثلاثاء، انتصارًا ثمينًا على ضيفه إيفرتون 3-1 ليبتعد عن منطقة الهبوط.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 18 نقطة في المركز 17، متقدما بنقطتين عن نوريتش سيتي وثلاث نقاط عن واتفورد صاحب المركز 19 الذي خسر 1-صفر على ملعب وست هام يونايتد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بعد ثلاثية في مرمى "إيفرتون".. "نيوكاسل" يعود لسكة الانتصارات
سبق

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل العودة إلى سكة الانتصارات، والابتعاد عن شبح الهبوط، حيث حقق، أمس الثلاثاء، انتصارًا ثمينًا على ضيفه إيفرتون 3-1 ليبتعد عن منطقة الهبوط.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 18 نقطة في المركز 17، متقدما بنقطتين عن نوريتش سيتي وثلاث نقاط عن واتفورد صاحب المركز 19 الذي خسر 1-صفر على ملعب وست هام يونايتد.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
04:46 PM

بعد ثلاثية في مرمى "إيفرتون".. "نيوكاسل" يعود لسكة الانتصارات

بدأ رحلة الهروب من شبح الهبوط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل العودة إلى سكة الانتصارات، والابتعاد عن شبح الهبوط، حيث حقق، أمس الثلاثاء، انتصارًا ثمينًا على ضيفه إيفرتون 3-1 ليبتعد عن منطقة الهبوط.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 18 نقطة في المركز 17، متقدما بنقطتين عن نوريتش سيتي وثلاث نقاط عن واتفورد صاحب المركز 19 الذي خسر 1-صفر على ملعب وست هام يونايتد.

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