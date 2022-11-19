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"صحة عسير" تعلن نجاح أول قسطرة قلبية بمركز "فيصل بن خالد" بأبها

أُجريت العملية لمريض عمره 50 عامًا باستخدام أحدث التقنيات الطبية

أعلنت "صحة عسير" نجاح أول عملية قسطرة قلبية لمريض يبلغ من العمر 50 عامًا، وذلك في مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بمدينة أبها، وذلك باستخدام أحدث التقنيات الطبية.

وفي التفاصيل، أوضحت "صحة عسير" أن العملية تمت بنجاح - ولله الحمد - بقيادة مدير المركز استشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية الدكتور عادل مصوري، بمشاركة رئيس وحدة القسطرة القلبية علي القرني، والفريق الطبي المساند.

وكان المريض يعاني جلطات بالشريانَيْن الأيمن والأيسر للقلب؛ فتم عمل دعامات، وإعادة فتح الشرايين. ويتمتع المريض الآن بصحة جيدة في قسم العناية المركزة للقلب - بفضل الله -.

جاء ذلك خلال التشغيل الجزئي للمرحلة الأولى من مراحل التشغيل التدريجي للمركز، الذي يضم أحدث التجهيزات الطبية وغير الطبية.

ومن جهته، قدَّم خالد بن عائض عسيري، المدير العام للشؤون الصحية بمنطقتَيْ عسير ونجران، شكره وتقديره للأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، على دعمه وتوجيهاته المستمرة التي كان لها الفضل بعد الله في تحقيق هذا الإنجاز. كما قدَّم شكره لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على متابعته اليومية لسير العمل في مراحل التشغيل التدريجي لهذا الصرح الطبي النوعي، الذي سيقدم خدمات طبية تخصصية لأهالي المنطقة عبر فريق عمل متكامل.

عسير صحة عسير عملية قسطرة قلبية مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة عسير" تعلن نجاح أول قسطرة قلبية بمركز "فيصل بن خالد" بأبها
سبق

أعلنت "صحة عسير" نجاح أول عملية قسطرة قلبية لمريض يبلغ من العمر 50 عامًا، وذلك في مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بمدينة أبها، وذلك باستخدام أحدث التقنيات الطبية.

وفي التفاصيل، أوضحت "صحة عسير" أن العملية تمت بنجاح - ولله الحمد - بقيادة مدير المركز استشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية الدكتور عادل مصوري، بمشاركة رئيس وحدة القسطرة القلبية علي القرني، والفريق الطبي المساند.

وكان المريض يعاني جلطات بالشريانَيْن الأيمن والأيسر للقلب؛ فتم عمل دعامات، وإعادة فتح الشرايين. ويتمتع المريض الآن بصحة جيدة في قسم العناية المركزة للقلب - بفضل الله -.

جاء ذلك خلال التشغيل الجزئي للمرحلة الأولى من مراحل التشغيل التدريجي للمركز، الذي يضم أحدث التجهيزات الطبية وغير الطبية.

ومن جهته، قدَّم خالد بن عائض عسيري، المدير العام للشؤون الصحية بمنطقتَيْ عسير ونجران، شكره وتقديره للأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، على دعمه وتوجيهاته المستمرة التي كان لها الفضل بعد الله في تحقيق هذا الإنجاز. كما قدَّم شكره لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على متابعته اليومية لسير العمل في مراحل التشغيل التدريجي لهذا الصرح الطبي النوعي، الذي سيقدم خدمات طبية تخصصية لأهالي المنطقة عبر فريق عمل متكامل.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
12:12 AM
اخر تعديل
19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
05:25 AM

"صحة عسير" تعلن نجاح أول قسطرة قلبية بمركز "فيصل بن خالد" بأبها

أُجريت العملية لمريض عمره 50 عامًا باستخدام أحدث التقنيات الطبية

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بندر آل عوض - عسير
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أعلنت "صحة عسير" نجاح أول عملية قسطرة قلبية لمريض يبلغ من العمر 50 عامًا، وذلك في مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بمدينة أبها، وذلك باستخدام أحدث التقنيات الطبية.

وفي التفاصيل، أوضحت "صحة عسير" أن العملية تمت بنجاح - ولله الحمد - بقيادة مدير المركز استشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية الدكتور عادل مصوري، بمشاركة رئيس وحدة القسطرة القلبية علي القرني، والفريق الطبي المساند.

وكان المريض يعاني جلطات بالشريانَيْن الأيمن والأيسر للقلب؛ فتم عمل دعامات، وإعادة فتح الشرايين. ويتمتع المريض الآن بصحة جيدة في قسم العناية المركزة للقلب - بفضل الله -.

جاء ذلك خلال التشغيل الجزئي للمرحلة الأولى من مراحل التشغيل التدريجي للمركز، الذي يضم أحدث التجهيزات الطبية وغير الطبية.

ومن جهته، قدَّم خالد بن عائض عسيري، المدير العام للشؤون الصحية بمنطقتَيْ عسير ونجران، شكره وتقديره للأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، على دعمه وتوجيهاته المستمرة التي كان لها الفضل بعد الله في تحقيق هذا الإنجاز. كما قدَّم شكره لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على متابعته اليومية لسير العمل في مراحل التشغيل التدريجي لهذا الصرح الطبي النوعي، الذي سيقدم خدمات طبية تخصصية لأهالي المنطقة عبر فريق عمل متكامل.

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