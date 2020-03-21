وكيل إمارة الرياض ينوه بمضامين كلمة خادم الحرمين الموجهة للمواطنين والمقيمين

أكد أنها جسدت الرؤية الشاملة والآلية التي تنتهجها الحكومة عن المرحلة وتوابعها

نوه وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بالمضامين التي حملتها كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الموجهة إلى المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

وثمن الاهتمام والمتابعة المباشرة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في التعامل مع هذا الوباء والجائحة العالمية، مؤكداً أن الكلمة تأتي مجسدةً للرؤية الشاملة وآلية التعامل التي تنتهجها حكومة المملكة - أيدها الله -، عن المرحلة وتوابعها، بهدف الحد من آثار هذه الأزمة العالمية ومواجهتها بالإيمان بالله عز وجل أولاً، ثم بالتعاون والتكاتف بين الجميع لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.

واختتم بالدعاء لله العلي القدير أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يديم علينا أمننا وأماننا ورغد عيشنا الكريم في ظل قيادتنا الرشيدة.