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استعداداً لكأس العرب أخضر الشباب يواجه العراق ودياً

يخوض المنتخب السعودي تحت 19 عاماً غداً الخميس مباراته الودية الثانية ضمن الشرقية، والمقام معسكره الإعدادي في المنطقة تحضيراً للمشاركة في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً في الدمام.

ويلاقي "الأخضر" منتخب العراق في تمام الـ6:45 مساء، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

على الصعيد الميداني، واصل المنتخب السعودي مساء اليوم تدريباته على ملعب نادي القادسية، تركز العمل خلالها على تطبيق اللاعبين لتمارين لياقية وتكتيكية.

يذكر أن مشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً، تأتي ضمن إطار المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان.

كأس العرب

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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استعداداً لكأس العرب أخضر الشباب يواجه العراق ودياً
سبق

يخوض المنتخب السعودي تحت 19 عاماً غداً الخميس مباراته الودية الثانية ضمن الشرقية، والمقام معسكره الإعدادي في المنطقة تحضيراً للمشاركة في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً في الدمام.

ويلاقي "الأخضر" منتخب العراق في تمام الـ6:45 مساء، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

على الصعيد الميداني، واصل المنتخب السعودي مساء اليوم تدريباته على ملعب نادي القادسية، تركز العمل خلالها على تطبيق اللاعبين لتمارين لياقية وتكتيكية.

يذكر أن مشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً، تأتي ضمن إطار المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
08:48 PM

استعداداً لكأس العرب أخضر الشباب يواجه العراق ودياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يخوض المنتخب السعودي تحت 19 عاماً غداً الخميس مباراته الودية الثانية ضمن الشرقية، والمقام معسكره الإعدادي في المنطقة تحضيراً للمشاركة في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً في الدمام.

ويلاقي "الأخضر" منتخب العراق في تمام الـ6:45 مساء، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

على الصعيد الميداني، واصل المنتخب السعودي مساء اليوم تدريباته على ملعب نادي القادسية، تركز العمل خلالها على تطبيق اللاعبين لتمارين لياقية وتكتيكية.

يذكر أن مشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً، تأتي ضمن إطار المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان.

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