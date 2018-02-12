استعداداً لكأس العرب أخضر الشباب يواجه العراق ودياً

يخوض المنتخب السعودي تحت 19 عاماً غداً الخميس مباراته الودية الثانية ضمن الشرقية، والمقام معسكره الإعدادي في المنطقة تحضيراً للمشاركة في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً في الدمام.

ويلاقي "الأخضر" منتخب العراق في تمام الـ6:45 مساء، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

على الصعيد الميداني، واصل المنتخب السعودي مساء اليوم تدريباته على ملعب نادي القادسية، تركز العمل خلالها على تطبيق اللاعبين لتمارين لياقية وتكتيكية.

يذكر أن مشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً، تأتي ضمن إطار المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان.