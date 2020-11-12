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جون باجانو: مشروع البحر الأحمر يخطط لافتتاح 16 فندقًا بحلول 2023

يتوقع انتعاشًا سريعًا في السياحة العالمية فور انحسار جائحة فيروس كورونا

قال الرئيس التنفيذي لمشروع البحر الأحمر جون باجانو: إن المشروع يخطط لافتتاح 16 فندقًا بحلول نهاية 2023؛ مما يزيد بواقع اثنين عن المخطط المبدئي في المرحلة الأولى؛ إذ إنه يتوقع انتعاشًا سريعًا في السياحة العالمية فور انحسار جائحة فيروس كورونا.

وينطوي المشروع على تطوير منتجعات فاخرة على 50 جزيرة قبالة ساحل البحر الأحمر الذي تحوطه الشعاب المرجانية؛ حيث يمكن للسياح الغوص وزيادة المحميات الطبيعية والمواقع الأثرية.

ووفق "رويترز" قال باجانو إنه خلال المرحلة الأولى؛ يهدف المشروع لجذب 300 ألف سائح سنويًّا، متوقعًا ارتفاع الطلب في أعقاب جائحة كوفيد-19.

ومشروع البحر الأحمر هو وجهة سياحية فاخرة يجري تطويرها حول أحد كنوز الطبيعة الخفية في العالم، وسيستحدث المشروع معايير جديدة للتنمية المستدامة، وسيتجاوز التوقعات من خلال صناعة تجارب سياحية فاخرة تخلد في الذاكرة.

كما سيشجع المشروع زواره على استكشاف عجائب البحر الأحمر والتعرف عن قرب على التراث الثقافي والحضاري الغني لهذه المنطقة المتميزة على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية.

ويُعد مشروع البحر الأحمر، مشروع السياحة الفاخرة الأكثر طموحًا في العالم؛ حيث يضم أرخبيلًا يحتوي على أكثر من 90 جزيرة بكرًا، إضافة إلى طبيعة خلابة، وجبال وأخاديد، وبراكين خامدة، وصحراء، وسيوفر مجموعة من التجارب الحصرية والفريدة للسياح القادمين من مختلف أنحاء العالم.

مشروع البحر الأحمر جون باجانو

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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جون باجانو: مشروع البحر الأحمر يخطط لافتتاح 16 فندقًا بحلول 2023
سبق

قال الرئيس التنفيذي لمشروع البحر الأحمر جون باجانو: إن المشروع يخطط لافتتاح 16 فندقًا بحلول نهاية 2023؛ مما يزيد بواقع اثنين عن المخطط المبدئي في المرحلة الأولى؛ إذ إنه يتوقع انتعاشًا سريعًا في السياحة العالمية فور انحسار جائحة فيروس كورونا.

وينطوي المشروع على تطوير منتجعات فاخرة على 50 جزيرة قبالة ساحل البحر الأحمر الذي تحوطه الشعاب المرجانية؛ حيث يمكن للسياح الغوص وزيادة المحميات الطبيعية والمواقع الأثرية.

ووفق "رويترز" قال باجانو إنه خلال المرحلة الأولى؛ يهدف المشروع لجذب 300 ألف سائح سنويًّا، متوقعًا ارتفاع الطلب في أعقاب جائحة كوفيد-19.

ومشروع البحر الأحمر هو وجهة سياحية فاخرة يجري تطويرها حول أحد كنوز الطبيعة الخفية في العالم، وسيستحدث المشروع معايير جديدة للتنمية المستدامة، وسيتجاوز التوقعات من خلال صناعة تجارب سياحية فاخرة تخلد في الذاكرة.

كما سيشجع المشروع زواره على استكشاف عجائب البحر الأحمر والتعرف عن قرب على التراث الثقافي والحضاري الغني لهذه المنطقة المتميزة على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية.

ويُعد مشروع البحر الأحمر، مشروع السياحة الفاخرة الأكثر طموحًا في العالم؛ حيث يضم أرخبيلًا يحتوي على أكثر من 90 جزيرة بكرًا، إضافة إلى طبيعة خلابة، وجبال وأخاديد، وبراكين خامدة، وصحراء، وسيوفر مجموعة من التجارب الحصرية والفريدة للسياح القادمين من مختلف أنحاء العالم.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
12:51 PM

جون باجانو: مشروع البحر الأحمر يخطط لافتتاح 16 فندقًا بحلول 2023

يتوقع انتعاشًا سريعًا في السياحة العالمية فور انحسار جائحة فيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الرئيس التنفيذي لمشروع البحر الأحمر جون باجانو: إن المشروع يخطط لافتتاح 16 فندقًا بحلول نهاية 2023؛ مما يزيد بواقع اثنين عن المخطط المبدئي في المرحلة الأولى؛ إذ إنه يتوقع انتعاشًا سريعًا في السياحة العالمية فور انحسار جائحة فيروس كورونا.

وينطوي المشروع على تطوير منتجعات فاخرة على 50 جزيرة قبالة ساحل البحر الأحمر الذي تحوطه الشعاب المرجانية؛ حيث يمكن للسياح الغوص وزيادة المحميات الطبيعية والمواقع الأثرية.

ووفق "رويترز" قال باجانو إنه خلال المرحلة الأولى؛ يهدف المشروع لجذب 300 ألف سائح سنويًّا، متوقعًا ارتفاع الطلب في أعقاب جائحة كوفيد-19.

ومشروع البحر الأحمر هو وجهة سياحية فاخرة يجري تطويرها حول أحد كنوز الطبيعة الخفية في العالم، وسيستحدث المشروع معايير جديدة للتنمية المستدامة، وسيتجاوز التوقعات من خلال صناعة تجارب سياحية فاخرة تخلد في الذاكرة.

كما سيشجع المشروع زواره على استكشاف عجائب البحر الأحمر والتعرف عن قرب على التراث الثقافي والحضاري الغني لهذه المنطقة المتميزة على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية.

ويُعد مشروع البحر الأحمر، مشروع السياحة الفاخرة الأكثر طموحًا في العالم؛ حيث يضم أرخبيلًا يحتوي على أكثر من 90 جزيرة بكرًا، إضافة إلى طبيعة خلابة، وجبال وأخاديد، وبراكين خامدة، وصحراء، وسيوفر مجموعة من التجارب الحصرية والفريدة للسياح القادمين من مختلف أنحاء العالم.

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