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النصر.. اجتماع مع الرئيس و"آلين هورفت " قبل التدريب

تحضيراً لمواجهة الفيصلي

دشن الفريق الكروي الأول بنادي النصر تحضيراته لمواجهة نظيره الفيصلي، الخميس المقبل، في افتتاح الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشرف الكرواتي آلين هورفت المدرب "المؤقت"، الاثنين، على الفريق خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا، الذي فسخت إدارة النادي التعاقد معه بالتراضي.
وبدأ المدرب الكرواتي الذي كان يشرف على تدريب فئة الشباب في النادي مهمته مع الفريق الأول باجتماع ضمه وصفوان السويكت رئيس النادي باللاعبين.
ميدانياً، بدأ المران بالجري حول الملعب ومن أداء تمارين لياقية متنوعة.
وركز هورفت في حصته التدريبية الأولى مع الفريق على تطبيق اللاعبين للتمريرات البينية والتسديد المباشر على المرمى من مسافات متعددة وفي عدد من الأوضاع الثابتة والمتحركة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر.. اجتماع مع الرئيس و"آلين هورفت " قبل التدريب
سبق

دشن الفريق الكروي الأول بنادي النصر تحضيراته لمواجهة نظيره الفيصلي، الخميس المقبل، في افتتاح الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشرف الكرواتي آلين هورفت المدرب "المؤقت"، الاثنين، على الفريق خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا، الذي فسخت إدارة النادي التعاقد معه بالتراضي.
وبدأ المدرب الكرواتي الذي كان يشرف على تدريب فئة الشباب في النادي مهمته مع الفريق الأول باجتماع ضمه وصفوان السويكت رئيس النادي باللاعبين.
ميدانياً، بدأ المران بالجري حول الملعب ومن أداء تمارين لياقية متنوعة.
وركز هورفت في حصته التدريبية الأولى مع الفريق على تطبيق اللاعبين للتمريرات البينية والتسديد المباشر على المرمى من مسافات متعددة وفي عدد من الأوضاع الثابتة والمتحركة.

28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442
10:30 PM

النصر.. اجتماع مع الرئيس و"آلين هورفت " قبل التدريب

تحضيراً لمواجهة الفيصلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن الفريق الكروي الأول بنادي النصر تحضيراته لمواجهة نظيره الفيصلي، الخميس المقبل، في افتتاح الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشرف الكرواتي آلين هورفت المدرب "المؤقت"، الاثنين، على الفريق خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا، الذي فسخت إدارة النادي التعاقد معه بالتراضي.
وبدأ المدرب الكرواتي الذي كان يشرف على تدريب فئة الشباب في النادي مهمته مع الفريق الأول باجتماع ضمه وصفوان السويكت رئيس النادي باللاعبين.
ميدانياً، بدأ المران بالجري حول الملعب ومن أداء تمارين لياقية متنوعة.
وركز هورفت في حصته التدريبية الأولى مع الفريق على تطبيق اللاعبين للتمريرات البينية والتسديد المباشر على المرمى من مسافات متعددة وفي عدد من الأوضاع الثابتة والمتحركة.

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