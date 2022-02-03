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مصادر "سبق": قنوات SSC تنهي تعاقدها مع لبناني بعد تداول إساءاته للمملكة

شاهد.. التقنيات والروبوتات بـ"LEAP".. شغف وجذب للصغار والكبار

شهد إقبالًا كبيرًا وكثافة من الزوار من مختلف الأعمار والجنسيات

شهد المؤتمر التقني الدولي LEAP الذي اختتم فعالياته اليوم في واجهة الرياض إقبالًا كبيرًا وكثافة من الزوار من مختلف الأعمار والجنسيات، وسط انسيابية وسهولة في إجراءات الدخول والاستمتاع بالتجول بين أجنحة وأركان المعرض، والاطلاع على أحدث التقنيات والحلول الابتكارية التي تعرضها وتقدمها الجهات المشاركة.

ورصدت جولة "سبق" إعجاب وشغف زوار المعرض من الصغار والكبار، بما احتواه من التقنيات الحديثة والترفيه والروبوتات التي تقوم بمهام مختلفة، ومن أبرزها روبوت توصيل الوجبات والضيافة، و"تيربو"؛ وهو كلب روبوت بتقنية جديدة تظهر لأول مرة في معرض ‪#LEAP‬ يقوم بمهام الكشف والصيانة داخل المصانع ومواقع المتفجرات التي تشكل خطرًا على البشر.

وكانت قد انطلقت الثلاثاء فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر "LEAP" التقني الدولي تحت شعار "عينٌ على المستقبل"، بمشاركة واسعة من أكثر من 350 متحدثًا يمثلون 40 دولة حول العالم. يعد الحدث أضخم مؤتمر ومعرض تقني يهتم بمستقبل التقنيات ودورها في ازدهار البشرية وإيجاد الحلول الابتكارية لأهم التحديات التي تواجهها.

وتناول المؤتمر عبر 6 منصات وبمشاركة أكثر من 350 متحدثًا دوليًا ومحليًا؛ مستقبل التقنية من خلال أكثر من 380 جلسة حوارية، واستشراف متغيراته والعمل على استباقها عبر التقنية، بما يصنع واقعًا أكثر ازدهارًا يُعزز من حياة المجتمعات، ويليق بالطموحات.

وشهد رابط المؤتمر تسجيل ما يزيد على 100 ألف مهتم من داخل المملكة وخارجها، منذ الإعلان عنه في وقت خصص فيه المؤتمر مبلغ 1 مليون دولار كجوائز لمنافسات الشركات الناشئة، وسط مشاركة ما يزيد على 700 شركة عالمية وناشئة تقنية، وأكثر من 200 مستثمر بمن فيهم كبار المستثمرين في رأس المال الجريء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. التقنيات والروبوتات بـ"LEAP".. شغف وجذب للصغار والكبار
سبق

شهد المؤتمر التقني الدولي LEAP الذي اختتم فعالياته اليوم في واجهة الرياض إقبالًا كبيرًا وكثافة من الزوار من مختلف الأعمار والجنسيات، وسط انسيابية وسهولة في إجراءات الدخول والاستمتاع بالتجول بين أجنحة وأركان المعرض، والاطلاع على أحدث التقنيات والحلول الابتكارية التي تعرضها وتقدمها الجهات المشاركة.

ورصدت جولة "سبق" إعجاب وشغف زوار المعرض من الصغار والكبار، بما احتواه من التقنيات الحديثة والترفيه والروبوتات التي تقوم بمهام مختلفة، ومن أبرزها روبوت توصيل الوجبات والضيافة، و"تيربو"؛ وهو كلب روبوت بتقنية جديدة تظهر لأول مرة في معرض ‪#LEAP‬ يقوم بمهام الكشف والصيانة داخل المصانع ومواقع المتفجرات التي تشكل خطرًا على البشر.

وكانت قد انطلقت الثلاثاء فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر "LEAP" التقني الدولي تحت شعار "عينٌ على المستقبل"، بمشاركة واسعة من أكثر من 350 متحدثًا يمثلون 40 دولة حول العالم. يعد الحدث أضخم مؤتمر ومعرض تقني يهتم بمستقبل التقنيات ودورها في ازدهار البشرية وإيجاد الحلول الابتكارية لأهم التحديات التي تواجهها.

وتناول المؤتمر عبر 6 منصات وبمشاركة أكثر من 350 متحدثًا دوليًا ومحليًا؛ مستقبل التقنية من خلال أكثر من 380 جلسة حوارية، واستشراف متغيراته والعمل على استباقها عبر التقنية، بما يصنع واقعًا أكثر ازدهارًا يُعزز من حياة المجتمعات، ويليق بالطموحات.

وشهد رابط المؤتمر تسجيل ما يزيد على 100 ألف مهتم من داخل المملكة وخارجها، منذ الإعلان عنه في وقت خصص فيه المؤتمر مبلغ 1 مليون دولار كجوائز لمنافسات الشركات الناشئة، وسط مشاركة ما يزيد على 700 شركة عالمية وناشئة تقنية، وأكثر من 200 مستثمر بمن فيهم كبار المستثمرين في رأس المال الجريء.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
08:16 PM

شاهد.. التقنيات والروبوتات بـ"LEAP".. شغف وجذب للصغار والكبار

شهد إقبالًا كبيرًا وكثافة من الزوار من مختلف الأعمار والجنسيات

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عبدالحكيم شار - الرياض
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شهد المؤتمر التقني الدولي LEAP الذي اختتم فعالياته اليوم في واجهة الرياض إقبالًا كبيرًا وكثافة من الزوار من مختلف الأعمار والجنسيات، وسط انسيابية وسهولة في إجراءات الدخول والاستمتاع بالتجول بين أجنحة وأركان المعرض، والاطلاع على أحدث التقنيات والحلول الابتكارية التي تعرضها وتقدمها الجهات المشاركة.

ورصدت جولة "سبق" إعجاب وشغف زوار المعرض من الصغار والكبار، بما احتواه من التقنيات الحديثة والترفيه والروبوتات التي تقوم بمهام مختلفة، ومن أبرزها روبوت توصيل الوجبات والضيافة، و"تيربو"؛ وهو كلب روبوت بتقنية جديدة تظهر لأول مرة في معرض ‪#LEAP‬ يقوم بمهام الكشف والصيانة داخل المصانع ومواقع المتفجرات التي تشكل خطرًا على البشر.

وكانت قد انطلقت الثلاثاء فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر "LEAP" التقني الدولي تحت شعار "عينٌ على المستقبل"، بمشاركة واسعة من أكثر من 350 متحدثًا يمثلون 40 دولة حول العالم. يعد الحدث أضخم مؤتمر ومعرض تقني يهتم بمستقبل التقنيات ودورها في ازدهار البشرية وإيجاد الحلول الابتكارية لأهم التحديات التي تواجهها.

وتناول المؤتمر عبر 6 منصات وبمشاركة أكثر من 350 متحدثًا دوليًا ومحليًا؛ مستقبل التقنية من خلال أكثر من 380 جلسة حوارية، واستشراف متغيراته والعمل على استباقها عبر التقنية، بما يصنع واقعًا أكثر ازدهارًا يُعزز من حياة المجتمعات، ويليق بالطموحات.

وشهد رابط المؤتمر تسجيل ما يزيد على 100 ألف مهتم من داخل المملكة وخارجها، منذ الإعلان عنه في وقت خصص فيه المؤتمر مبلغ 1 مليون دولار كجوائز لمنافسات الشركات الناشئة، وسط مشاركة ما يزيد على 700 شركة عالمية وناشئة تقنية، وأكثر من 200 مستثمر بمن فيهم كبار المستثمرين في رأس المال الجريء.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,179
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,907
38 مليار ..

38 مليار ..

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