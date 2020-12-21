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جامعة المؤسس ترصد وتوثق ظاهرة الاقتران النادر بين كوكبي المشتري وزحل

عسيري: الكوكبان وقعا على زاوية 0.1 درجة وهي الأقرب بينهما منذ 397 عامًا

قام قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة مساء اليوم برصد وتوثيق ظاهرة الاقتران النادر بين كوكبي المشتري وزحل وإجراء بث مباشر للحدث من الساعة السادسة إلى السابعة مساء اليوم الاثنين باستخدام تلسكوب قطر عدسته 40 سم.

وفي التفاصيل، قال رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري إن أهمية الاقتران النادر بين كوكبي المشتري وزحل تكمن في أنه لا يتكرر إلا مرة كل عشرين عامًا في حين تميز اقتران هذه السنة بأن الكوكبين قد وقعا على مسافة زاوية 0.1 درجة وهي المسافة الأقرب بينهما منذ 397 عامًا، ومن جهة ثانية من المفترض ألا يقع الكوكبان على هذه المسافة نفسها الزاوية مرة أخرى إلا بعد 60 عامًا.

وأوضح أن الاقتران يعرّف بأنه ظهور جرمين في السماء بالقرب من بعضهما على خط طول سماوي واحد، ويؤدي اختلاف زمن دوران الكوكبين العملاقين المشتري وزحل حول الشمس إلى التقاء الكوكبين مرة واحدة كل 20 عامًا. حيث يستغرق المشتري 12 سنة أرضية لإتمام دورة كاملة حول الشمس بينما يتم زحل ذلك في 29.5 سنة أرضية.

وبيّن "عسيري" أنه قد أمكن رؤية هذه الظاهرة بالعين المجردة، حيث ظهر المشتري وزحل وكأنهما جرم سماوي واحد يلمع في السماء. أما من خلال التلسكوب فقد تم رصد الكوكبين معًا في مجال الرؤية نفسه. كما تمت رؤية حلقات زحل إلى جوار أقمار جاليليو الأربعة للمشتري.

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جامعة المؤسس ترصد وتوثق ظاهرة الاقتران النادر بين كوكبي المشتري وزحل
سبق

قام قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة مساء اليوم برصد وتوثيق ظاهرة الاقتران النادر بين كوكبي المشتري وزحل وإجراء بث مباشر للحدث من الساعة السادسة إلى السابعة مساء اليوم الاثنين باستخدام تلسكوب قطر عدسته 40 سم.

وفي التفاصيل، قال رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري إن أهمية الاقتران النادر بين كوكبي المشتري وزحل تكمن في أنه لا يتكرر إلا مرة كل عشرين عامًا في حين تميز اقتران هذه السنة بأن الكوكبين قد وقعا على مسافة زاوية 0.1 درجة وهي المسافة الأقرب بينهما منذ 397 عامًا، ومن جهة ثانية من المفترض ألا يقع الكوكبان على هذه المسافة نفسها الزاوية مرة أخرى إلا بعد 60 عامًا.

وأوضح أن الاقتران يعرّف بأنه ظهور جرمين في السماء بالقرب من بعضهما على خط طول سماوي واحد، ويؤدي اختلاف زمن دوران الكوكبين العملاقين المشتري وزحل حول الشمس إلى التقاء الكوكبين مرة واحدة كل 20 عامًا. حيث يستغرق المشتري 12 سنة أرضية لإتمام دورة كاملة حول الشمس بينما يتم زحل ذلك في 29.5 سنة أرضية.

وبيّن "عسيري" أنه قد أمكن رؤية هذه الظاهرة بالعين المجردة، حيث ظهر المشتري وزحل وكأنهما جرم سماوي واحد يلمع في السماء. أما من خلال التلسكوب فقد تم رصد الكوكبين معًا في مجال الرؤية نفسه. كما تمت رؤية حلقات زحل إلى جوار أقمار جاليليو الأربعة للمشتري.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
11:24 PM

جامعة المؤسس ترصد وتوثق ظاهرة الاقتران النادر بين كوكبي المشتري وزحل

عسيري: الكوكبان وقعا على زاوية 0.1 درجة وهي الأقرب بينهما منذ 397 عامًا

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عبدالله الراجحي - جدة
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قام قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة مساء اليوم برصد وتوثيق ظاهرة الاقتران النادر بين كوكبي المشتري وزحل وإجراء بث مباشر للحدث من الساعة السادسة إلى السابعة مساء اليوم الاثنين باستخدام تلسكوب قطر عدسته 40 سم.

وفي التفاصيل، قال رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري إن أهمية الاقتران النادر بين كوكبي المشتري وزحل تكمن في أنه لا يتكرر إلا مرة كل عشرين عامًا في حين تميز اقتران هذه السنة بأن الكوكبين قد وقعا على مسافة زاوية 0.1 درجة وهي المسافة الأقرب بينهما منذ 397 عامًا، ومن جهة ثانية من المفترض ألا يقع الكوكبان على هذه المسافة نفسها الزاوية مرة أخرى إلا بعد 60 عامًا.

وأوضح أن الاقتران يعرّف بأنه ظهور جرمين في السماء بالقرب من بعضهما على خط طول سماوي واحد، ويؤدي اختلاف زمن دوران الكوكبين العملاقين المشتري وزحل حول الشمس إلى التقاء الكوكبين مرة واحدة كل 20 عامًا. حيث يستغرق المشتري 12 سنة أرضية لإتمام دورة كاملة حول الشمس بينما يتم زحل ذلك في 29.5 سنة أرضية.

وبيّن "عسيري" أنه قد أمكن رؤية هذه الظاهرة بالعين المجردة، حيث ظهر المشتري وزحل وكأنهما جرم سماوي واحد يلمع في السماء. أما من خلال التلسكوب فقد تم رصد الكوكبين معًا في مجال الرؤية نفسه. كما تمت رؤية حلقات زحل إلى جوار أقمار جاليليو الأربعة للمشتري.

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