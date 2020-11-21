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الرئيس التركي يقدّم الشكر لخادم الحرمين على الرئاسة الناجحة لقمة العشرين رغم الظروف الوبائية الصعبة

قال: وباء كورونا زاد من مسؤولية وأهمية المجموعة التي تجمع أكبر اقتصادات العالم تحت سقف واحد

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن وباء فيروس كورونا زاد من مسؤولية وأهمية "مجموعة العشرين"، التي تجمع أكبر اقتصادات العالم تحت سقف واحد.
وقال في رسالة مرئية في قمة زعماء "مجموعة العشرين": "أتقدم بالشكر إلى السلطات السعودية في شخص أخي العزيز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على الرئاسة الدورية الناجحة لقمة العشرين، رغم الظروف الوبائية الصعبة".

وأضاف: "القرارات التي سنتخذها في قمة الرياض ستكون حاسمة، ليس فقط في الحد من الآثار السلبية للوباء، بل أيضا في تلبية التطلعات المتعلقة بمجموعة العشرين".

وتابع: "ذكرنا الوباء مرة أخرى بأننا جميعاً أعضاء الأسرة البشرية الكبيرة بلا تمييز بين الأديان واللغات والمناطق والألوان"، مشيراً إلى أن "بلاده لبت احتياجات مواطنيها وساندت أصدقاءها وأشقاءها عبر الاستجابة بشكل إيجابي لطلبات الدعم من 156 دولة و9 منظمات دولية في إطار مكافحة كورونا".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرئيس التركي يقدّم الشكر لخادم الحرمين على الرئاسة الناجحة لقمة العشرين رغم الظروف الوبائية الصعبة
سبق

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن وباء فيروس كورونا زاد من مسؤولية وأهمية "مجموعة العشرين"، التي تجمع أكبر اقتصادات العالم تحت سقف واحد.
وقال في رسالة مرئية في قمة زعماء "مجموعة العشرين": "أتقدم بالشكر إلى السلطات السعودية في شخص أخي العزيز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على الرئاسة الدورية الناجحة لقمة العشرين، رغم الظروف الوبائية الصعبة".

وأضاف: "القرارات التي سنتخذها في قمة الرياض ستكون حاسمة، ليس فقط في الحد من الآثار السلبية للوباء، بل أيضا في تلبية التطلعات المتعلقة بمجموعة العشرين".

وتابع: "ذكرنا الوباء مرة أخرى بأننا جميعاً أعضاء الأسرة البشرية الكبيرة بلا تمييز بين الأديان واللغات والمناطق والألوان"، مشيراً إلى أن "بلاده لبت احتياجات مواطنيها وساندت أصدقاءها وأشقاءها عبر الاستجابة بشكل إيجابي لطلبات الدعم من 156 دولة و9 منظمات دولية في إطار مكافحة كورونا".

21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442
07:02 PM
اخر تعديل
21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442
07:55 PM

الرئيس التركي يقدّم الشكر لخادم الحرمين على الرئاسة الناجحة لقمة العشرين رغم الظروف الوبائية الصعبة

قال: وباء كورونا زاد من مسؤولية وأهمية المجموعة التي تجمع أكبر اقتصادات العالم تحت سقف واحد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,910

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن وباء فيروس كورونا زاد من مسؤولية وأهمية "مجموعة العشرين"، التي تجمع أكبر اقتصادات العالم تحت سقف واحد.
وقال في رسالة مرئية في قمة زعماء "مجموعة العشرين": "أتقدم بالشكر إلى السلطات السعودية في شخص أخي العزيز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على الرئاسة الدورية الناجحة لقمة العشرين، رغم الظروف الوبائية الصعبة".

وأضاف: "القرارات التي سنتخذها في قمة الرياض ستكون حاسمة، ليس فقط في الحد من الآثار السلبية للوباء، بل أيضا في تلبية التطلعات المتعلقة بمجموعة العشرين".

وتابع: "ذكرنا الوباء مرة أخرى بأننا جميعاً أعضاء الأسرة البشرية الكبيرة بلا تمييز بين الأديان واللغات والمناطق والألوان"، مشيراً إلى أن "بلاده لبت احتياجات مواطنيها وساندت أصدقاءها وأشقاءها عبر الاستجابة بشكل إيجابي لطلبات الدعم من 156 دولة و9 منظمات دولية في إطار مكافحة كورونا".

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