تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع.. "تعليم صامطة" ينفِّذ ورشة "عطاء وطن"

تستهدف غرس مفهوم المواطنة وتنمية المهارات القيادية لدى المشاركين

نفَّذ مكتب تعليم صامطة ممثلاً بوحدة النشاط الطلابي ورشة عمل بعنوان "عطاء وطن" تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع 2020.

وتهدف الورشة التي نفّذها مشرف النشاط الطلابي محمد السهلي إلى غرس وتنمية مفهوم المواطنة الفاعلة، وصقل المهارات القيادية لدى المشاركين، وإكسابهم المهارات العملية في العمل التطوعي، ونشر ثقافة العمل التطوعي بصفته رافدًا أساسيًّا للتنمية المستدامة.

وصرّح رئيس الشؤون التعليمية بمكتب تعليم صامطة خالد بن عبدالله جعبور بأن الخامس من ديسمبر من كل عام تاريخ تحتفي فيه المجتمعات العالمية والمجتمع السعودي باليوم العالمي للتطوع، ويدخل ضمن اهتماماتها، ويعتبر من المرتكزات الأساسية لرؤية السعودية 2030؛ وذلك لما يحمله التطوع من قيمة جليلة، تعزز قيم المواطنة والبذل والعطاء لبلادنا الغالية.

فيما أشار طارق صبيحي، رئيس وحدة النشاط بمكتب تعليم صامطة، إلى أن هذه الفعاليات منفَّذة من قِبل مشرفي الوحدة ورواد النشاط، وأن جميع مدارس المكتب على استعداد لتنفيذ العديد من الفعاليات والبرامج بمناسبة اليوم العالمي للتطوع.

وفي ختام الورشة تم تنفيذ ما تم طرحه في الورشة بحديقة مكتب التعليم.



