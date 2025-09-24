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بمناسبة اليوم الوطني.. تدشين سيارات كهربائية لإزالة رهبة التنويم بـ"أطفال الطائف"

"الروقي": إدارة المستشفى تسعى لكل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات وتقديم أفضلها

نجح مستشفى الأطفال بالطائف في تطبيق فكرة ذكية، تسهم في كسر حاجز الخوف لدى الأطفال من التنويم، من خلال توفير سيارات كهربائية، تنقل الأطفال في حالة التنويم أو التنقل بين أقسام الأشعة والمختبرات للأطفال المنومين.

وفي بادرة جميلة، وضع المستشفى لوحات على المركبات شبيهة باللوحات الرسمية للسيارات ترمز إلى الصحة ومركز الاتصال التفاعلي ( ص ح ه ٩٣٧).

وأشار مدير المستشفى الأخصائي أول طارق الروقي، إلى أن الفكرة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأطفال، وإزالة الخوف والرهبة من التنويم، والتنقل بين أقسام التنويم والخدمات المساعدة، موضحاً أن إدارة المستشفى تسعى إلى كل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات وتقديم أفضلها.

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بمناسبة اليوم الوطني.. تدشين سيارات كهربائية لإزالة رهبة التنويم بـ"أطفال الطائف"
سبق

نجح مستشفى الأطفال بالطائف في تطبيق فكرة ذكية، تسهم في كسر حاجز الخوف لدى الأطفال من التنويم، من خلال توفير سيارات كهربائية، تنقل الأطفال في حالة التنويم أو التنقل بين أقسام الأشعة والمختبرات للأطفال المنومين.

وفي بادرة جميلة، وضع المستشفى لوحات على المركبات شبيهة باللوحات الرسمية للسيارات ترمز إلى الصحة ومركز الاتصال التفاعلي ( ص ح ه ٩٣٧).

وأشار مدير المستشفى الأخصائي أول طارق الروقي، إلى أن الفكرة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأطفال، وإزالة الخوف والرهبة من التنويم، والتنقل بين أقسام التنويم والخدمات المساعدة، موضحاً أن إدارة المستشفى تسعى إلى كل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات وتقديم أفضلها.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
12:00 AM

بمناسبة اليوم الوطني.. تدشين سيارات كهربائية لإزالة رهبة التنويم بـ"أطفال الطائف"

"الروقي": إدارة المستشفى تسعى لكل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات وتقديم أفضلها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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نجح مستشفى الأطفال بالطائف في تطبيق فكرة ذكية، تسهم في كسر حاجز الخوف لدى الأطفال من التنويم، من خلال توفير سيارات كهربائية، تنقل الأطفال في حالة التنويم أو التنقل بين أقسام الأشعة والمختبرات للأطفال المنومين.

وفي بادرة جميلة، وضع المستشفى لوحات على المركبات شبيهة باللوحات الرسمية للسيارات ترمز إلى الصحة ومركز الاتصال التفاعلي ( ص ح ه ٩٣٧).

وأشار مدير المستشفى الأخصائي أول طارق الروقي، إلى أن الفكرة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأطفال، وإزالة الخوف والرهبة من التنويم، والتنقل بين أقسام التنويم والخدمات المساعدة، موضحاً أن إدارة المستشفى تسعى إلى كل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات وتقديم أفضلها.

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