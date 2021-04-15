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وزير الخارجية يبحث الأوضاع على الساحتين العربية والدولية مع أبو الغيط

تبادلا وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وجرى خلال الاستقبال بحثُ مجمل الأوضاع على الساحتين العربية والدولية، إضافة لتبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يبحث الأوضاع على الساحتين العربية والدولية مع أبو الغيط
سبق

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وجرى خلال الاستقبال بحثُ مجمل الأوضاع على الساحتين العربية والدولية، إضافة لتبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
08:46 PM

وزير الخارجية يبحث الأوضاع على الساحتين العربية والدولية مع أبو الغيط

تبادلا وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وجرى خلال الاستقبال بحثُ مجمل الأوضاع على الساحتين العربية والدولية، إضافة لتبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

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