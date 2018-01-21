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"الصحة": تسجيل 4884 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 6090 خلال الـ 24 ساعة الماضية

هل تؤثر الإصابة بكورونا أو تناول اللقاح على خصوبة النساء أو الرجال؟ تعرف على نتائج دراسة

أفادت دراسة نُشِرت في المجلة العلمية "America Journal of Epidemiology"، أنه لا رابط بين اللقاحات المضادة لكوفيد-19 وتراجع نسبة إمكانية الحمل.

وكشفت هذه الدراسة أنّ حظوظ الحمل تتراجع لدى الثنائي، في حال أصيب الرجل بفيروس كورونا خلال 60 يومًا، الأمر الذي يعطي حجة إضافية لتلقّي اللقاح المضاد لكوفيد-19، طالما أنّ المرض قد يؤثّر على خصوبة الرجل على المدى القصير.

وكتب الباحثون المشاركون في الدراسة من كلية الصحة العامة في جامعة بوسطن ومعاهد أخرى في الولايات المتحدة، أنّ "هذه الاكتشافات تشير إلى أن إصابة الرجال بفيروس كورونا المستجد SARS-CoV-2، يمكن ربطها بتراجع الخصوبة لمدة قصيرة لديهم، فيما لا يؤثّر اللقاح المضاد لكوفيد-19 على خصوبة الرجال والنساء"، وفق لـ"سي إن إن".

وأضاف الباحثون أنّ "هذا الاكتشاف يشكّل إضافة إلى الأدلّة التي توصّلت إليها دراسات سابقة أجريت على الحيوانات، وأخرى ما برحت مستمرة، حول علاجات الخصوبة، واختبارات اللقاح المضاد لكوفيد-19، ولم تعثر واحدة منها على رابط بين اللقاح المضاد لكوفيد-19 وتراجع الخصوبة"، وتابعوا أن العديد من الدراسات أيضًا وثّقت عدم وجود علاقة بين اللقاح المضاد لكوفيد-19 وخطر الإجهاض".

استندت الدراسة إلى بيانات 2126 امرأة تتراوح أعمارهنّ بين 21 و45 سنة، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. شاركت النساء في الدراسة بين ديسمبر 2020 وسبتمبر 2021، وأجرى الباحثون معهن متابعة خلال نوفمبر2021.

وقد ملأت النساء، خلال الدراسة، استمارات عبر الإنترنت كل 8 أسابيع، تتناول مواضيع الإنجاب والسجل الصحي، إلى عوامل أخرى، كما أُعطين خيار دعوة شريكهنّ الرجل لملء الاستمارة، وقد تلقى جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19 في الحد الأدنى بين المشاركين، 73% من النساء و74% من الرجال.

وحلّل الباحثون الإجابات، وتوصّلوا إلى عدم وجود رابط بين تلقي اللقاح المضاد لكوفيد-19، وإمكانية الحمل خلال دورة شهرية واحدة، كما أنّ الإصابة السابقة بكوفيد-19 لا تؤثر على إمكانية الحمل بين النساء، فيما ثمّة ربط بين الرجال الذين أصيبوا بكوفيد-19، و"تراجع عابر" في الخصوبة لديهم.

وأعلنت المعاهد الوطنية للصحة، في بيان صحفي، أنّ الاكتشافات لاحظت تراجعًا بنسبة 18% لدى الرجل الذي أصيب بكوفيد-19 خلال 60 يومًا، مقارنة مع آخر لم يُصب بكورونا.

وقالت الدكتورة ديانا بيانكي مديرة معهد "أونيس كينيدي شريفير الوطني لصحة الأطفال ونمو الإنسان" التابع للمعاهد الوطنية للصحة، الذي موّل الدراسة، في بيان، إنّ "هذه الاكتشافات تؤكّد أن لا رابط بين تلقي الثنائي الطامح للإنجاب اللقاح والخصوبة". وتابعت: "وهي توسّع أفق المعرفة لدى الأطباء الذين يعاينون المرضى الذين يطمحون للإنجاب".

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هل تؤثر الإصابة بكورونا أو تناول اللقاح على خصوبة النساء أو الرجال؟ تعرف على نتائج دراسة
سبق

أفادت دراسة نُشِرت في المجلة العلمية "America Journal of Epidemiology"، أنه لا رابط بين اللقاحات المضادة لكوفيد-19 وتراجع نسبة إمكانية الحمل.

وكشفت هذه الدراسة أنّ حظوظ الحمل تتراجع لدى الثنائي، في حال أصيب الرجل بفيروس كورونا خلال 60 يومًا، الأمر الذي يعطي حجة إضافية لتلقّي اللقاح المضاد لكوفيد-19، طالما أنّ المرض قد يؤثّر على خصوبة الرجل على المدى القصير.

وكتب الباحثون المشاركون في الدراسة من كلية الصحة العامة في جامعة بوسطن ومعاهد أخرى في الولايات المتحدة، أنّ "هذه الاكتشافات تشير إلى أن إصابة الرجال بفيروس كورونا المستجد SARS-CoV-2، يمكن ربطها بتراجع الخصوبة لمدة قصيرة لديهم، فيما لا يؤثّر اللقاح المضاد لكوفيد-19 على خصوبة الرجال والنساء"، وفق لـ"سي إن إن".

وأضاف الباحثون أنّ "هذا الاكتشاف يشكّل إضافة إلى الأدلّة التي توصّلت إليها دراسات سابقة أجريت على الحيوانات، وأخرى ما برحت مستمرة، حول علاجات الخصوبة، واختبارات اللقاح المضاد لكوفيد-19، ولم تعثر واحدة منها على رابط بين اللقاح المضاد لكوفيد-19 وتراجع الخصوبة"، وتابعوا أن العديد من الدراسات أيضًا وثّقت عدم وجود علاقة بين اللقاح المضاد لكوفيد-19 وخطر الإجهاض".

استندت الدراسة إلى بيانات 2126 امرأة تتراوح أعمارهنّ بين 21 و45 سنة، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. شاركت النساء في الدراسة بين ديسمبر 2020 وسبتمبر 2021، وأجرى الباحثون معهن متابعة خلال نوفمبر2021.

وقد ملأت النساء، خلال الدراسة، استمارات عبر الإنترنت كل 8 أسابيع، تتناول مواضيع الإنجاب والسجل الصحي، إلى عوامل أخرى، كما أُعطين خيار دعوة شريكهنّ الرجل لملء الاستمارة، وقد تلقى جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19 في الحد الأدنى بين المشاركين، 73% من النساء و74% من الرجال.

وحلّل الباحثون الإجابات، وتوصّلوا إلى عدم وجود رابط بين تلقي اللقاح المضاد لكوفيد-19، وإمكانية الحمل خلال دورة شهرية واحدة، كما أنّ الإصابة السابقة بكوفيد-19 لا تؤثر على إمكانية الحمل بين النساء، فيما ثمّة ربط بين الرجال الذين أصيبوا بكوفيد-19، و"تراجع عابر" في الخصوبة لديهم.

وأعلنت المعاهد الوطنية للصحة، في بيان صحفي، أنّ الاكتشافات لاحظت تراجعًا بنسبة 18% لدى الرجل الذي أصيب بكوفيد-19 خلال 60 يومًا، مقارنة مع آخر لم يُصب بكورونا.

وقالت الدكتورة ديانا بيانكي مديرة معهد "أونيس كينيدي شريفير الوطني لصحة الأطفال ونمو الإنسان" التابع للمعاهد الوطنية للصحة، الذي موّل الدراسة، في بيان، إنّ "هذه الاكتشافات تؤكّد أن لا رابط بين تلقي الثنائي الطامح للإنجاب اللقاح والخصوبة". وتابعت: "وهي توسّع أفق المعرفة لدى الأطباء الذين يعاينون المرضى الذين يطمحون للإنجاب".

21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443
02:24 PM

هل تؤثر الإصابة بكورونا أو تناول اللقاح على خصوبة النساء أو الرجال؟ تعرف على نتائج دراسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت دراسة نُشِرت في المجلة العلمية "America Journal of Epidemiology"، أنه لا رابط بين اللقاحات المضادة لكوفيد-19 وتراجع نسبة إمكانية الحمل.

وكشفت هذه الدراسة أنّ حظوظ الحمل تتراجع لدى الثنائي، في حال أصيب الرجل بفيروس كورونا خلال 60 يومًا، الأمر الذي يعطي حجة إضافية لتلقّي اللقاح المضاد لكوفيد-19، طالما أنّ المرض قد يؤثّر على خصوبة الرجل على المدى القصير.

وكتب الباحثون المشاركون في الدراسة من كلية الصحة العامة في جامعة بوسطن ومعاهد أخرى في الولايات المتحدة، أنّ "هذه الاكتشافات تشير إلى أن إصابة الرجال بفيروس كورونا المستجد SARS-CoV-2، يمكن ربطها بتراجع الخصوبة لمدة قصيرة لديهم، فيما لا يؤثّر اللقاح المضاد لكوفيد-19 على خصوبة الرجال والنساء"، وفق لـ"سي إن إن".

وأضاف الباحثون أنّ "هذا الاكتشاف يشكّل إضافة إلى الأدلّة التي توصّلت إليها دراسات سابقة أجريت على الحيوانات، وأخرى ما برحت مستمرة، حول علاجات الخصوبة، واختبارات اللقاح المضاد لكوفيد-19، ولم تعثر واحدة منها على رابط بين اللقاح المضاد لكوفيد-19 وتراجع الخصوبة"، وتابعوا أن العديد من الدراسات أيضًا وثّقت عدم وجود علاقة بين اللقاح المضاد لكوفيد-19 وخطر الإجهاض".

استندت الدراسة إلى بيانات 2126 امرأة تتراوح أعمارهنّ بين 21 و45 سنة، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. شاركت النساء في الدراسة بين ديسمبر 2020 وسبتمبر 2021، وأجرى الباحثون معهن متابعة خلال نوفمبر2021.

وقد ملأت النساء، خلال الدراسة، استمارات عبر الإنترنت كل 8 أسابيع، تتناول مواضيع الإنجاب والسجل الصحي، إلى عوامل أخرى، كما أُعطين خيار دعوة شريكهنّ الرجل لملء الاستمارة، وقد تلقى جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19 في الحد الأدنى بين المشاركين، 73% من النساء و74% من الرجال.

وحلّل الباحثون الإجابات، وتوصّلوا إلى عدم وجود رابط بين تلقي اللقاح المضاد لكوفيد-19، وإمكانية الحمل خلال دورة شهرية واحدة، كما أنّ الإصابة السابقة بكوفيد-19 لا تؤثر على إمكانية الحمل بين النساء، فيما ثمّة ربط بين الرجال الذين أصيبوا بكوفيد-19، و"تراجع عابر" في الخصوبة لديهم.

وأعلنت المعاهد الوطنية للصحة، في بيان صحفي، أنّ الاكتشافات لاحظت تراجعًا بنسبة 18% لدى الرجل الذي أصيب بكوفيد-19 خلال 60 يومًا، مقارنة مع آخر لم يُصب بكورونا.

وقالت الدكتورة ديانا بيانكي مديرة معهد "أونيس كينيدي شريفير الوطني لصحة الأطفال ونمو الإنسان" التابع للمعاهد الوطنية للصحة، الذي موّل الدراسة، في بيان، إنّ "هذه الاكتشافات تؤكّد أن لا رابط بين تلقي الثنائي الطامح للإنجاب اللقاح والخصوبة". وتابعت: "وهي توسّع أفق المعرفة لدى الأطباء الذين يعاينون المرضى الذين يطمحون للإنجاب".

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