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لقاح "كورونا" شرط لجميع العاملين في وسائل النقل العام من غرة شوال

الهيئة: في حال عدم الالتزام.. يشترط سلبية فحص "بي سي آر" كل 7 أيام

أكدت الهيئة العامة للنقل، أن لقاح "كورونا" شرط لجميع العاملين في وسائل النقل العام والقطارات وسائقي الحافلات اعتباراً من غرة شوال.

وقالت الهيئة: تقرر اشتراط تحصين جميع العاملين في وسائل النقل العام والقطارات وسائقي الحافلات، حرصاً على حماية الصحة العامة، وسعياً إلى عودة الحياة إلى طبيعتها، وللحد من انتشار فيروس "كورونا".

وأضافت: في حال عدم الالتزام بذلك، يشترط وجود نتيجة فحص "بي سي آر" سلبية للفيروس كل سبعة أيام على نفقة المنشأة للعاملين في هذه الأنشطة من غير المحصنين.

وأردفت الهيئة: خذ الخطوة وبادر إلى تحصين العاملين لديك قبل التاريخ المحدد.

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لقاح "كورونا" شرط لجميع العاملين في وسائل النقل العام من غرة شوال
سبق

أكدت الهيئة العامة للنقل، أن لقاح "كورونا" شرط لجميع العاملين في وسائل النقل العام والقطارات وسائقي الحافلات اعتباراً من غرة شوال.

وقالت الهيئة: تقرر اشتراط تحصين جميع العاملين في وسائل النقل العام والقطارات وسائقي الحافلات، حرصاً على حماية الصحة العامة، وسعياً إلى عودة الحياة إلى طبيعتها، وللحد من انتشار فيروس "كورونا".

وأضافت: في حال عدم الالتزام بذلك، يشترط وجود نتيجة فحص "بي سي آر" سلبية للفيروس كل سبعة أيام على نفقة المنشأة للعاملين في هذه الأنشطة من غير المحصنين.

وأردفت الهيئة: خذ الخطوة وبادر إلى تحصين العاملين لديك قبل التاريخ المحدد.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
12:12 PM

لقاح "كورونا" شرط لجميع العاملين في وسائل النقل العام من غرة شوال

الهيئة: في حال عدم الالتزام.. يشترط سلبية فحص "بي سي آر" كل 7 أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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28,757

أكدت الهيئة العامة للنقل، أن لقاح "كورونا" شرط لجميع العاملين في وسائل النقل العام والقطارات وسائقي الحافلات اعتباراً من غرة شوال.

وقالت الهيئة: تقرر اشتراط تحصين جميع العاملين في وسائل النقل العام والقطارات وسائقي الحافلات، حرصاً على حماية الصحة العامة، وسعياً إلى عودة الحياة إلى طبيعتها، وللحد من انتشار فيروس "كورونا".

وأضافت: في حال عدم الالتزام بذلك، يشترط وجود نتيجة فحص "بي سي آر" سلبية للفيروس كل سبعة أيام على نفقة المنشأة للعاملين في هذه الأنشطة من غير المحصنين.

وأردفت الهيئة: خذ الخطوة وبادر إلى تحصين العاملين لديك قبل التاريخ المحدد.

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