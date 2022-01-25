"أبل" تُجري تحديثًا طارئًا لإنقاذ آلاف الهواتف من الآيفون من مشكلة "الشاشة الوردية"

بعد شكاوى المستخدمين.. اعترفت بأن السبب يعود لخطأ برمجي في أنظمة التشغيل

ذكرت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية أن أبل تنوي إطلاق تحديث جديد لأنظمة iOS لحل مشكلة يعاني منها آلاف عدة من مستخدمي هواتف آيفون.

وتفصيلاً، تنوي أبل إطلاق نسخة اختبارية من أنظمة تشغيل هواتف آيفون تحت رمز iOS 15.3؛ بهدف تخليص بعض مستخدمي تلك الأجهزة من مشكلة تتسبب بتعطيل عمل الشاشات، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأشار موقع My Driversإلى أن "التحديث الجديد الذي قد يصدر في الأيام القليلة المقبلة سيأتي لمعالجة مشكلة (الشاشة الوردية) التي اشتكى منها آلاف عدة من مستخدمي هواتف iPhone 13 Pro. ولسبب غير معروف بدأت شاشات الهواتف عند هؤلاء المستخدمين بالتحول فجأة إلى اللون الوردي، وبات من المستحيل التحكم بالهاتف قبل إعادة إقلاعه. ومعظم الشكاوى حول المشكلة وردت من مستخدمين في الصين".

وبعد تلقيها الشكاوى حول المشكلة أصدرت أبل منشورًا على صفحتها في شبكة Weibo ، واعترفت بالمشكلة، وأكدت أن سببها خطأ برمجي في أنظمة تشغيل بعض الهواتف.

وكانت أبل قد أعلنت من مدة إطلاق نسخ اختبارية من أنظمة iOS 15.3، وحملت هذه النسخ معها العديد من الميزات الإضافية لمستخدمي هواتف آيفون، وعالجت بعض الثغرات البرمجية التي قد تهدد أمن البيانات من متصفحات Safari في تلك الأجهزة.