بالفيديو.. أمطار مصحوبة بزخات من البرد على حائل

الدفاع المدني يدعو الجميع إلى توخي الحيطة والحذر

هطلت أمطار غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد، على ‏مدينة حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى التابعة لها.

وبدأت الأمطار على غرب وجنوب غرب مدينة حائل بالإضافة إلى حائل المدنية، وشملت قناء وأم القلبان وحبران والمسمى، وسالت على إثرها الأودية والشعاب، فيما هطلت أمطار خفيفة على جنوب منطقة حائل.

ونبهت الأرصاد لوجود تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تحدّ من مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب الغبار على منطقة حائل.

وقد تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية، فيما أكد المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي ضرورة توخي الجميع الحيطة والحذر.