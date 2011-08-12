النصر يواجه الوحدة في (منعطف خطر).. والاتحاد يخشى مفاجأة ذوب الإيراني

في مواجهات خطف بطاقة التأهل لربع دوري أبطال آسيا

تنطلق مساء اليوم الاثنين منافسات جولة الإياب من دوري أبطال آسيا لكرة القدم للناديَيْن السعوديَّيْن (النصر والاتحاد) بمواجهتَيْن، لا تقبلان أنصاف الحلول؛ فإما خروج المغلوب من دور الـ16، أو التأهل للدور ربع النهائي.

الوحدة الإماراتي - النصر السعودي

يواجه النصر السعودي نظيره الوحدة الإماراتي على أرض ملعب آل نهيان بالإمارات.

النصر يخوض اللقاء وهو في موقف صعب، لكنه ليس مستحيلاً، بعد تعادل الوحدة معه إيجابًا في الرياض 1/ 1؛ لذا فإنه (أي النصر) سيكون الأكثر حذرًا، وعليه أن يسعى لبلوغ مرمى الوحدة مبكرًا ولو بفارق هدف حتى يصعّب من مهمة المستضيف.

لقاء الطرفين عنوانه (الفرصة قائمة للجميع للتأهل للدور ربع النهائي من البطولة)، وإن كانت الكفة تميل قليلاً لصف المستضيف نظرًا لمساندة الأرض والجمهور، لكن كرة القدم لا تعترف بالمستحيل، ويظل اللعب في جزء من الثانية لحسم الأمور.

الاتحاد السعودي - ذوب آهن الإيراني

يلتقي الاتحاد السعودي نظيره ذوب آهن الإيراني مساء اليوم على أرض ملعب النادي العربي بالعاصمة القطرية الدوحة، وهو أفضل حالاً من ممثل الكرة السعودية الآخر (النصر)؛ إذ سجل فوزًا ثمينًا في لقاء الإياب 2/ 1؛ وبالتالي فإن فرصة خطف بطاقة التأهل بالنسبة للاتحاد هي الأقرب. وعلى الاتحاد زيارة مرمى ذوب آهن من أجل مضاعفة الجراح، وتصعيب المهمة على الإيرانيين، والاقتراب أكثر من حسم بطاقة التأهل.