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بلدية جدة الجديدة تُغلق "سوقًا شهيرًا" بحي الزهراء لعدم التقيُّد بالإجراءات الاحترازية

ضمن الحملات الرقابية التي تنفذها

أغلقت بلدية جدة الجديدة الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة اليوم، سوقاً شهيرة بحي الزهراء، وهو أحد أكبر الأسواق المفتوحة بالمحافظة، وذلك بعد رصد مخالفة عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا من قبل أصحاب المحلات والمتسوقين، وكذلك عدم التقيد بقياس الحرارة لدى مداخل المركز، وعليه تم إغلاق المركز بالكامل.

ويأتي ذلك ضمن الحملات الرقابية التي تنفذها البلدية للحد من انتشار فيروس كورونا.

أمانة جدة فيروس كورونا الجديد جدة محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بلدية جدة الجديدة تُغلق "سوقًا شهيرًا" بحي الزهراء لعدم التقيُّد بالإجراءات الاحترازية
سبق

أغلقت بلدية جدة الجديدة الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة اليوم، سوقاً شهيرة بحي الزهراء، وهو أحد أكبر الأسواق المفتوحة بالمحافظة، وذلك بعد رصد مخالفة عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا من قبل أصحاب المحلات والمتسوقين، وكذلك عدم التقيد بقياس الحرارة لدى مداخل المركز، وعليه تم إغلاق المركز بالكامل.

ويأتي ذلك ضمن الحملات الرقابية التي تنفذها البلدية للحد من انتشار فيروس كورونا.

19 مارس 2021 - 6 شعبان 1442
10:36 PM
اخر تعديل
19 مارس 2021 - 6 شعبان 1442
11:02 PM

بلدية جدة الجديدة تُغلق "سوقًا شهيرًا" بحي الزهراء لعدم التقيُّد بالإجراءات الاحترازية

ضمن الحملات الرقابية التي تنفذها

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
569

أغلقت بلدية جدة الجديدة الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة اليوم، سوقاً شهيرة بحي الزهراء، وهو أحد أكبر الأسواق المفتوحة بالمحافظة، وذلك بعد رصد مخالفة عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا من قبل أصحاب المحلات والمتسوقين، وكذلك عدم التقيد بقياس الحرارة لدى مداخل المركز، وعليه تم إغلاق المركز بالكامل.

ويأتي ذلك ضمن الحملات الرقابية التي تنفذها البلدية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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