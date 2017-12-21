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تسريبات تكشف نية "أبل" إطلاق حاسب "آيباد" جديد بتقنيات استثنائية

بقياس 15 بوصة وتنوي تحديث الكاميرات بصورة أفضل

كشفت تقارير صحفية عالمية نية شركة "أبل" الأمريكية إطلاق حاسب "آيباد" جديد بقياس 15 بوصة، مدعوم بتقنيات ذكية استثنائية.

وأوضح موقع "تايمز نيوز ناو" أن أبل تنوي تزويد حاسب "آيباد" الجديد بدعم تثبيت الحائط، وقياس للطاقة في الجهة الخلفية للحاسب اللوحي.

وأظهرت التسريبات أن حاسب "آيباد" الجديد شاشته ستكون أكثر سمكًا، لدعم مكبرات صوت أكثر قوة ونقاوة؛ علاوة على أنها تنوي تحديث الكاميرات بصورة أفضل وستضعها في اتجاه أفقي أكثر مرونة وجودة.

وسيتم دعم الحاسب اللوحي أيضًا بمعالج أقوى مصمم من قِبَل مهندسي "أبل"، ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيله حتى الآن، ولكنه سيكون مجهزًا بصورة خاصة للحواسيب ذات الشاشات الأكبر.

وأوضحت المصادر أن أبل تعمل أيضًا على إطلاق حاسب "آيباد ميني" سيحتوي على شاشة ذات تردد 120 هرتز بدلًا من 60 هرتز الحالية ومن نوع "بروموشن".

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تسريبات تكشف نية "أبل" إطلاق حاسب "آيباد" جديد بتقنيات استثنائية
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية نية شركة "أبل" الأمريكية إطلاق حاسب "آيباد" جديد بقياس 15 بوصة، مدعوم بتقنيات ذكية استثنائية.

وأوضح موقع "تايمز نيوز ناو" أن أبل تنوي تزويد حاسب "آيباد" الجديد بدعم تثبيت الحائط، وقياس للطاقة في الجهة الخلفية للحاسب اللوحي.

وأظهرت التسريبات أن حاسب "آيباد" الجديد شاشته ستكون أكثر سمكًا، لدعم مكبرات صوت أكثر قوة ونقاوة؛ علاوة على أنها تنوي تحديث الكاميرات بصورة أفضل وستضعها في اتجاه أفقي أكثر مرونة وجودة.

وسيتم دعم الحاسب اللوحي أيضًا بمعالج أقوى مصمم من قِبَل مهندسي "أبل"، ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيله حتى الآن، ولكنه سيكون مجهزًا بصورة خاصة للحواسيب ذات الشاشات الأكبر.

وأوضحت المصادر أن أبل تعمل أيضًا على إطلاق حاسب "آيباد ميني" سيحتوي على شاشة ذات تردد 120 هرتز بدلًا من 60 هرتز الحالية ومن نوع "بروموشن".

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
10:42 AM

تسريبات تكشف نية "أبل" إطلاق حاسب "آيباد" جديد بتقنيات استثنائية

بقياس 15 بوصة وتنوي تحديث الكاميرات بصورة أفضل

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تقارير صحفية عالمية نية شركة "أبل" الأمريكية إطلاق حاسب "آيباد" جديد بقياس 15 بوصة، مدعوم بتقنيات ذكية استثنائية.

وأوضح موقع "تايمز نيوز ناو" أن أبل تنوي تزويد حاسب "آيباد" الجديد بدعم تثبيت الحائط، وقياس للطاقة في الجهة الخلفية للحاسب اللوحي.

وأظهرت التسريبات أن حاسب "آيباد" الجديد شاشته ستكون أكثر سمكًا، لدعم مكبرات صوت أكثر قوة ونقاوة؛ علاوة على أنها تنوي تحديث الكاميرات بصورة أفضل وستضعها في اتجاه أفقي أكثر مرونة وجودة.

وسيتم دعم الحاسب اللوحي أيضًا بمعالج أقوى مصمم من قِبَل مهندسي "أبل"، ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيله حتى الآن، ولكنه سيكون مجهزًا بصورة خاصة للحواسيب ذات الشاشات الأكبر.

وأوضحت المصادر أن أبل تعمل أيضًا على إطلاق حاسب "آيباد ميني" سيحتوي على شاشة ذات تردد 120 هرتز بدلًا من 60 هرتز الحالية ومن نوع "بروموشن".

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