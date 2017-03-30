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عن تحميل مصر لها الخسائر.. الشركة المالكة للسفينة الجانحة: لم نتلق أي مطالبات بتعويضات

"شينوهارا" أشارت إلى عدم تسلم إشعارات دعاوى قضائية

أفادت شركة تشوي كيسين اليابانية المالكة للسفينة العملاقة، التي عطلت الملاحة أسبوعًا في قناة السويس، اليوم (الثلاثاء)، أنها لم تتلق مطالبات بتعويضات.

ونقلت "رويترز" عن نائبة مدير قطاع إدارة الأساطيل بالشركة يومي شينوهارا، أن الشركة لم تتلق مطالبات بتعويضات أو إشعارات بدعاوى قضائية للتعويض عن أضرار بسبب تعطيل الممر المائي.

وقالت "شينوهارا": "ليست هناك مطالبات بتعويضات أو دعاوى قضائية ضد شركتنا فيما يتعلق بالواقعة".

وأضافت: "ما زلنا نحقق في سبب الواقعة والتكلفة، بما فيها مدفوعات التأمين والتعويضات المحتملة عن الأضرار".

وكانت مصر قد حمّلت قائدة السفينة مسؤولية جنوحها في قناة السويس، كما احتسبت تكلفة خسائر تعطل القناة على الشركة المالكة للسفينة.

واستؤنفت حركة الملاحة في قناة السويس مساء أمس الاثنين، بعد أن أعادت قاطرات تعويم السفينة "إيفر جيفن" الجانحة التي يبلغ طولها 400 متر والتي تسببت في تكدس رهيب للسفن المنتظرة بالقناة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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عن تحميل مصر لها الخسائر.. الشركة المالكة للسفينة الجانحة: لم نتلق أي مطالبات بتعويضات
سبق

أفادت شركة تشوي كيسين اليابانية المالكة للسفينة العملاقة، التي عطلت الملاحة أسبوعًا في قناة السويس، اليوم (الثلاثاء)، أنها لم تتلق مطالبات بتعويضات.

ونقلت "رويترز" عن نائبة مدير قطاع إدارة الأساطيل بالشركة يومي شينوهارا، أن الشركة لم تتلق مطالبات بتعويضات أو إشعارات بدعاوى قضائية للتعويض عن أضرار بسبب تعطيل الممر المائي.

وقالت "شينوهارا": "ليست هناك مطالبات بتعويضات أو دعاوى قضائية ضد شركتنا فيما يتعلق بالواقعة".

وأضافت: "ما زلنا نحقق في سبب الواقعة والتكلفة، بما فيها مدفوعات التأمين والتعويضات المحتملة عن الأضرار".

وكانت مصر قد حمّلت قائدة السفينة مسؤولية جنوحها في قناة السويس، كما احتسبت تكلفة خسائر تعطل القناة على الشركة المالكة للسفينة.

واستؤنفت حركة الملاحة في قناة السويس مساء أمس الاثنين، بعد أن أعادت قاطرات تعويم السفينة "إيفر جيفن" الجانحة التي يبلغ طولها 400 متر والتي تسببت في تكدس رهيب للسفن المنتظرة بالقناة.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
04:25 PM

عن تحميل مصر لها الخسائر.. الشركة المالكة للسفينة الجانحة: لم نتلق أي مطالبات بتعويضات

"شينوهارا" أشارت إلى عدم تسلم إشعارات دعاوى قضائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت شركة تشوي كيسين اليابانية المالكة للسفينة العملاقة، التي عطلت الملاحة أسبوعًا في قناة السويس، اليوم (الثلاثاء)، أنها لم تتلق مطالبات بتعويضات.

ونقلت "رويترز" عن نائبة مدير قطاع إدارة الأساطيل بالشركة يومي شينوهارا، أن الشركة لم تتلق مطالبات بتعويضات أو إشعارات بدعاوى قضائية للتعويض عن أضرار بسبب تعطيل الممر المائي.

وقالت "شينوهارا": "ليست هناك مطالبات بتعويضات أو دعاوى قضائية ضد شركتنا فيما يتعلق بالواقعة".

وأضافت: "ما زلنا نحقق في سبب الواقعة والتكلفة، بما فيها مدفوعات التأمين والتعويضات المحتملة عن الأضرار".

وكانت مصر قد حمّلت قائدة السفينة مسؤولية جنوحها في قناة السويس، كما احتسبت تكلفة خسائر تعطل القناة على الشركة المالكة للسفينة.

واستؤنفت حركة الملاحة في قناة السويس مساء أمس الاثنين، بعد أن أعادت قاطرات تعويم السفينة "إيفر جيفن" الجانحة التي يبلغ طولها 400 متر والتي تسببت في تكدس رهيب للسفن المنتظرة بالقناة.

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