إصدارٌ مدفوع الأجر من "تويتر" يحمل ميزات استثنائية

أعلن تطبيق التدوين المصغر "تويتر"، عن طرحه إصدارًا جديدًا مدفوع الأجر، أطلق عليه "تويتر بلو"، ويحمل في طياته ميزات استثنائية عديدة.

ورصَد موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أبرز الميزات الجديدة المتاحة في "تويتر بلو".

وطرحت "تويتر" إصدارها الجديد بصورة محدودة في الولايات المتحدة الأمريكية ونيوزلندا، مقابل اشتراك شهري يُقدر بنحو 2.99 دولار أمريكي، وتنوي طرحه في باقي دول العالم في القريب العاجل.

وأبرز تلك الميزات الجديدة التي طرحتها "تويتر" في نسختها مدفوعة الأجر، هي إمكانية التراجع عن التغريدات.. ووصفت هذه الميزة بأنها أكثر الميزات طلبًا من المستخدمين، والتي تُمَكّن المستخدم من تعديل تغريداته على تويتر بعد نشرها أو التراجع عنها بصورة كاملة بعد إرسالها.

ولكن تلك الميزة ستكون لوقت محدود، بعدها لن يتمكن المستخدم من التراجع أو تحرير تغريداته.

كما يمكن أن يقدم "تويتر بلو" ميزة المقالات الخالية من الإعلانات، بالشراكة مع عدد من المؤسسات الإعلامية العالمية.

وسيتمكن مستخدمو "تويتر بلو" من الوصول إلى ميزة أهم المقالات، التي تعرض لهم أكثر مشاركة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويتيح "تويتر بلو"، "وضع القارئ الجديد"، الذي تمت إضافته لتسهيل قراءة سلاسل التغريدات الطويلة. حيث يحول وضع القارئ لسلسلة التغريدات إلى صفحة طويلة.

ويتوفر أيضًا خيار لتخصيص شريط التنقل الخاص بك. وحاليًا يحتوي شريط التنقل على عناصر ثابتة، بما في ذلك الصفحة الرئيسية والاستكشاف والإشعارات والرسائل؛ ولكن سيتمكن مستخدمو "تويتر بلو" من إزالة هذه الخيارات أو إعادة ترتيبها وإضافة المزيد ليصبح المجموع ستة.

وتم أيضًا تحديث ميزة الإشارات المرجعية بدعم المجلدات، ويمكن للمستخدمين الآن إنشاء مجلدات مخصصة داخل الإشارات المرجعية لفرز تغريداتهم المحفوظة.

وأخيرًا يحصل مستخدمو "تويتر بلو" أيضًا على وصول مبكر إلى الميزات الجديدة والتجريبية. وقد تصبح هذه الميزات متاحة في النهاية للمستخدمين الآخرين أو قد يتم إلغاؤها تمامًا.

حاليًا، يمكن لمستخدمي تويتر بلو، اختبار ميزة حد الفيديو الجديد لمدة 10 دقائق (سطح المكتب فقط)، بالإضافة إلى خيارات المحادثات المثبتة الجديدة داخل رسائل تويتر.

وبشكل عام، هناك الكثير من الميزات الجديدة التي لن تكون متاحة للمستخدمين المجانيين، ولسوء الحظ سيستمر "تويتر" في عرض الإعلانات على الجدول الزمني.